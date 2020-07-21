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慘！台鐵三義后里間800公尺電車線斷落 明晨4時前搶通

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖為2019年11月時台鐵電車線掉落造成大誤點，積極搶修。示意圖／台鐵提供
圖為2019年11月時台鐵電車線掉落造成大誤點，積極搶修。示意圖／台鐵提供

台鐵三義=后里間電車線斷落事故仍在搶修中。台鐵局說，目前10組懸臂掉落、約800公尺電車線垂落，雙向列車平均延誤半小時左右，預計明天清晨4時前搶通。

台鐵局說，今天下午2時46分，三義=后里間(K160+500-600)發生電車線斷落事故，造成東線電車線供電異常，詳情由運安處啟動調查中。

台鐵局說，三義=后里間下午2時46分起東線電車線設備十組懸臂掉落、約800公尺電車線垂落，暫以西線單線雙向行車，上、下行各列次平均延誤20到30分鐘。

台鐵局說，電力維修車於下午3時49分進入事故現場搶修，預估於明天清晨4時前搶通。

針對旅客接駁及延誤統計，台鐵局說事故現場2193次旅客（約150人），另派區間車3247A次至現場接駁，於下午4時01分抵達三義站。統計至晚間6時，列車延誤共計20列次、587分，影響6010人

台鐵局說，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於一年之內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於一年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車壹次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限壹日。

台鐵 事故

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