天氣熱桃機還是超拚 林佳龍曝光北跑道整修進度
趁空檔修機場。桃園國際機場去年旅運達4868萬人次，飛機起降頻繁，南北跑道尤其落地區塊都有相當程度損壞，趁著疫情嚴峻，著手做整修。交通部長林佳龍說，桃機北跑道全面重新刨鋪工進超前，目前已達46%，預計8月底完成整建。
林佳龍稍早在臉書上表示，雖然早就想要全面刨鋪，但24小時營運的機場，想找到空檔施工，真的很難。在疫情影響之下，桃機公司終於可以關閉北跑道，力拼100天修好。4月底開工，原本預定進度28.41%，上周視察，進度超前達到46.25%。
林佳龍說，炎炎夏日，一般人光走到戶外就已經熱到全身發汗，更何況是在零遮蔽的跑道上施工。從他踏上機場跑道開始，就能感覺到從腳底傳來的地板熱度，更何況是頭上頂著太陽，腳底踩著柏油，每天努力施工的兄弟姐妹們，那種熱度直逼烤爐，因此想借大家的雙手感謝他們，也同時要求桃機公司要照顧所有參與工程的人員。
除此之外，林佳龍說，報到行李櫃台、入境大廳、候機室的地坪及天花板、空橋等，共12項改善工程，目前已經完成七項。8月底，將再完成四項，最後一項在11月完成。而且在北跑道於8月底完成整建之後，也將進一步啟動南跑道的整建工程，期盼用最好品質迎接國門再度開啟的那天。
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