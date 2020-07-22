籲請支持臺北科大爭取建國啤酒廠都計變更回饋公有土地為大學用地

創造臺灣、臺酒、教育與都市發展四贏

作為QS世界大學排名500大、亞洲百大的國內頂尖實務研究型大學，臺北科大1912年建校以來一直兢兢業業培育專業技術人才，推動臺灣經濟發展。但相較於同樣以理工為主的公立科技大學，北科大每位學生可分得的平均校舍面積僅5.7坪，校地狹窄對學生學習及研究影響甚鉅，明顯箝制技職教育的發展。

現今，鄰近的建國啤酒廠都市計畫變更案，為母校困境與臺灣的技職教育帶來一線機會。

臺北科大校友會建請：一、國有財產署所持有建啤廠區15.45%國有地權，移撥為技職教育基地，為國舉才振興產業。教育是社會公益也是百年大業，百年老校取得校地持續發展，為臺灣產業再登高峰。二、臺北市府考量過去曾徵用臺北工專校地逾3.3公頃，發展市政建設，於今建啤工業區變更回饋土地，投桃報李撥付北科大校地使用。三、完整保障臺酒公司開發權益，協助臺酒公司建啤廠區變更取得更多樓地板開發面積，振興地區業務商圈。在建啤都計變更案膠著之際，臺北科大提出第三種解決方案，期盼協助臺北市府和台酒達成都計變更之協議。四、確保臺北市市民因北科生態開放校園而享有更高質的友善綠空間，營造出更舒適的生態社區生活圈。五、臺北科大校方及臺酒共同承諾，保存古蹟、歷史建築及啤酒產線微量生產，文化資產活化保存再利用。

作為臺北工專與臺北科大校友們，殷殷期盼各級政府及社會各界支持臺北科技大學所提出之變更建議方案，及臺酒公司建啤工業用地變更計畫，結合業務、休憩、文教使用，規劃商業、大學、產業文化地景，創造臺灣文資文創、臺酒、教育、都市發展多贏的最佳方案，天佑臺灣！

國立臺北科技大學校友會全國總會 總會長 郭治華 秘書長 王臻睿

校友會會館管理委員會 主任委員 鄭志強 總幹事 蘇石順

台北市校友會 理事長 張山立 總幹事 白志清

新北市校友會 理事長 陳正峰 總幹事 陳美吟

桃園市校友會 理事長 黃廖全 總幹事 李永進

新竹市校友會 理事長 黃川基 總幹事 黃清椿

苗栗縣校友會 理事長 葉九如 總幹事 徐志寬

台中市校友會 理事長 張啟城 總幹事 陳政亮

南投縣校友會 理事長 蕭鴻文 總幹事 簡淑如

台南市校友會 理事長 魏榮宗 總幹事 陳宗成

高雄市校友會 理事長 吳耿州 總幹事 李堅祥

金門縣校友會 理事長 王林斌 總幹事 王垣坤

花蓮縣校友會 理事長 何恒張 總幹事 邱 筠

宜蘭縣校友會 理事長 陳正松 總幹事 張廷銘

華東區校友總會

總會長 振佑機電 吳英仁董事長

創會總會長 鐿鈦科技 林寶彰總裁

輔導總會長 億光電子 葉寅夫董事長

副總會長 張清雲、馬蘭、邱志宏、林言志

上海區會長 邱志宏、江蘇區會長 游文裕、浙江區會長 張進祥

華南區校友總會

創會總會長 品固企業 林茂生董事長

副總會長 先歌集團 張太武董事長 信易電熱 吳峻睿總經理

副會長 劉財寶、張旭輝、鄧志騰、黃聯豐

副會長兼秘書長 趙麗英、林金虎

副會長兼財務長 趙沛瀅

馬來西亞校友會

會長 馬來西亞辛建文集團 辛慶利董事長

榮譽會長 馬來西亞利振工業 杜書垚董事主席

香港校友會

會長 泰山企業 林添茂董事長

榮譽會長 世德精密 林俊杰董事長

副會長 余素月 秘書長 郎正宇

泰國校友會

會長 泰達電子 謝深彥前總裁

名譽會長 泰國福爾摩沙化工 王明裕董事長

泰國勝泰企業 呂憲治董事長

泰國三光金屬 賴正烈董事長

監事長 張坤河 秘書長 黃春華

新加坡校友會

會長 新加坡TTS工業 張紹雄董事長

北加州校友會

會長 鄧騏聞 理事長 張一駿

南加州校友會 會長 楊勝全

大紐約區校友會

會長 程慈馨 副會長 王威勝 財務長 李德忻 秘書長 陳琳

會務顧問 陳阿火、蔣忠國、賀台華、范姜光男、李賢治、

錢學詩、詹德村、張大朋

EMBA 校友會 理事長 呂朝福

化工系系友會 理事長 嚴隆財 機械系系友會 理事長 張鴻銘

自動化所友會 理事長 鄧穎聰 電子系系友會 理事長 張水美

電機系系友會 理事長 徐錦泉 材資系系友會 理事長 白陽泉

分子系系友會 理事長 蔡茂德 車輛系系友會 理事長 謝騰輝

土木系系友會 理事長 魏國樑

經營管理系系友會 理事長 林震宙

工業工程與管理系系友會 理事長 彭双浪

能源與冷凍空調系系友會 理事長 柯宜松

臺北科大建築文教基金會 董事長 侯西泉

暨海內外全體校友