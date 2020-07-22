籲請支持臺北科大爭取建國啤酒廠都計變更回饋公有土地為大學用地

文 / 陳俊嘉 提供

創造臺灣、臺酒、教育與都市發展四贏

作為QS世界大學排名500大、亞洲百大的國內頂尖實務研究型大學，臺北科大1912年建校以來一直兢兢業業培育專業技術人才，推動臺灣經濟發展。但相較於同樣以理工為主的公立科技大學，北科大每位學生可分得的平均校舍面積僅5.7坪，校地狹窄對學生學習及研究影響甚鉅，明顯箝制技職教育的發展。

現今，鄰近的建國啤酒廠都市計畫變更案，為母校困境與臺灣的技職教育帶來一線機會。

臺北科大校友會建請：
一、國有財產署所持有建啤廠區15.45%國有地權，移撥為技職教育基地，為國舉才振興產業。教育是社會公益也是百年大業，百年老校取得校地持續發展，為臺灣產業再登高峰。
二、臺北市府考量過去曾徵用臺北工專校地逾3.3公頃，發展市政建設，於今建啤工業區變更回饋土地，投桃報李撥付北科大校地使用。
三、完整保障臺酒公司開發權益，協助臺酒公司建啤廠區變更取得更多樓地板開發面積，振興地區業務商圈。在建啤都計變更案膠著之際，臺北科大提出第三種解決方案，期盼協助臺北市府和台酒達成都計變更之協議。
四、確保臺北市市民因北科生態開放校園而享有更高質的友善綠空間，營造出更舒適的生態社區生活圈。
五、臺北科大校方及臺酒共同承諾，保存古蹟、歷史建築及啤酒產線微量生產，文化資產活化保存再利用。

作為臺北工專與臺北科大校友們，殷殷期盼各級政府及社會各界支持臺北科技大學所提出之變更建議方案，及臺酒公司建啤工業用地變更計畫，結合業務、休憩、文教使用，規劃商業、大學、產業文化地景，創造臺灣文資文創、臺酒、教育、都市發展多贏的最佳方案，天佑臺灣！

國立臺北科技大學校友會全國總會 總會長 郭治華 秘書長 王臻睿

校友會會館管理委員會 主任委員 鄭志強 總幹事 蘇石順

台北市校友會 理事長 張山立 總幹事 白志清

新北市校友會 理事長 陳正峰 總幹事 陳美吟

桃園市校友會 理事長 黃廖全 總幹事 李永進

新竹市校友會 理事長 黃川基 總幹事 黃清椿

苗栗縣校友會 理事長 葉九如 總幹事 徐志寬

台中市校友會 理事長 張啟城 總幹事 陳政亮

南投縣校友會 理事長 蕭鴻文 總幹事 簡淑如

台南市校友會 理事長 魏榮宗 總幹事 陳宗成

高雄市校友會 理事長 吳耿州 總幹事 李堅祥

金門縣校友會 理事長 王林斌 總幹事 王垣坤

花蓮縣校友會 理事長 何恒張 總幹事 邱 筠

宜蘭縣校友會 理事長 陳正松 總幹事 張廷銘

華東區校友總會

總會長 振佑機電 吳英仁董事長

創會總會長 鐿鈦科技 林寶彰總裁

輔導總會長 億光電子 葉寅夫董事長

副總會長 張清雲、馬蘭、邱志宏、林言志

上海區會長 邱志宏、江蘇區會長 游文裕、浙江區會長 張進祥

華南區校友總會

創會總會長 品固企業 林茂生董事長

副總會長 先歌集團 張太武董事長 信易電熱 吳峻睿總經理

副會長 劉財寶、張旭輝、鄧志騰、黃聯豐

副會長兼秘書長 趙麗英、林金虎

副會長兼財務長 趙沛瀅

馬來西亞校友會

會長 馬來西亞辛建文集團 辛慶利董事長

榮譽會長 馬來西亞利振工業 杜書垚董事主席

香港校友會

會長 泰山企業 林添茂董事長

榮譽會長 世德精密 林俊杰董事長

副會長 余素月 秘書長 郎正宇

泰國校友會

會長 泰達電子 謝深彥前總裁

名譽會長 泰國福爾摩沙化工 王明裕董事長

泰國勝泰企業 呂憲治董事長

泰國三光金屬 賴正烈董事長

監事長 張坤河 秘書長 黃春華

新加坡校友會

會長 新加坡TTS工業 張紹雄董事長

北加州校友會

會長 鄧騏聞 理事長 張一駿

南加州校友會 會長 楊勝全

大紐約區校友會

會長 程慈馨 副會長 王威勝 財務長 李德忻 秘書長 陳琳

會務顧問 陳阿火、蔣忠國、賀台華、范姜光男、李賢治、

錢學詩、詹德村、張大朋

EMBA 校友會 理事長 呂朝福

化工系系友會 理事長 嚴隆財 機械系系友會 理事長 張鴻銘

自動化所友會 理事長 鄧穎聰 電子系系友會 理事長 張水美

電機系系友會 理事長 徐錦泉 材資系系友會 理事長 白陽泉

分子系系友會 理事長 蔡茂德 車輛系系友會 理事長 謝騰輝

土木系系友會 理事長 魏國樑

經營管理系系友會 理事長 林震宙

工業工程與管理系系友會 理事長 彭双浪

能源與冷凍空調系系友會 理事長 柯宜松

臺北科大建築文教基金會 董事長 侯西泉

暨海內外全體校友

相關新聞

鮮奶茶控超商鮮奶茶評比 她最推這款：一定要喝

不知從何時開始，飲料成為除了水之外的生活必需品，吃三餐不時需要一杯紅茶、奶茶或是其他飲料搭配。有網友在Dcard 貼文說自己超喜歡喝鮮奶茶，每天公司開會、中午外出買餐都會點鮮奶茶，有時還會只點紅茶然後自買牛奶混搭，也因為這樣，原po突然心血來潮決定來幫超商的鮮奶茶作個評比。

慘！台鐵三義后里間800公尺電車線斷落 明晨4時前搶通

台鐵三義=后里間電車線斷落事故仍在搶修中。台鐵局說，目前10組懸臂掉落、約800公尺電車線垂落，雙向列車平均延誤半小時左...

最萌網紅「蔡桃貴」機捷主題站超夯 帶動日運量成長6成

YouTuber蔡阿嘎慶祝2歲兒子「蔡桃貴」生日，籌畫半年與桃園捷運公司互惠合作，將桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2...

變頻冷氣買大一級才涼的快？ 專家網友曝 「2個秘訣」讓你省荷包

台灣夏季天氣炎熱，白天高溫常讓人熱的受不了，若沒開冷氣實在難熬！但一般人都知道舊型冷氣較好電，所以變頻冷氣該怎麼買，電費才不會過高呢？日前就有網友發文表示，電器行老闆常推薦變頻冷氣要買大一級，其實是錯誤的觀念。

超旺！今晚大樂透、今彩539頭獎都開在桃園蘆竹

桃園蘆竹區成今晚最旺的區域！今晚大樂透頭獎1.3億元與今彩539的頭獎，全部都開在桃園蘆竹區，恰好周四威力彩頭獎上看25...

日本茨城縣想對台灣旅客說：我們等你回來

日本茨城縣大洗磯前神社自古就是居家平安、行海安全的守護神，除了海上的神磯鳥居之外，而此時最受歡迎的路線莫過於祈福旅程。茨...

雲嘉南大雨特報 氣象局：中南部近山區明小心午後雷雨

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天南投、嘉義及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。

金門今新增4頭牛疑患牛結節疹 後天開始打疫苗

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組表示，今日金門畜試所無新增案例，但在三場原訪視無疑似病牛牧場中，發現四頭牛出現症狀，...

首創排灣族原鄉繪本 這些孩子懂失智家庭的心

你身邊有失智症的家人嗎？你是否有時會想像自己可以趕走他腦中的鬼怪，讓他重新恢復正常？當他漸漸說不清的往事，你能為他記得嗎...

頑童瘦子炸出6塊腹肌！他也瘋「168斷食法」變身男神

頑童MJ116的瘦子E.so最近發行個人專輯「靈魂出竅OUTTA BODY」，但大家更喜歡討論的是，瘦子的超狂6塊肌身材...

天氣熱桃機還是超拚 林佳龍曝光北跑道整修進度

趁空檔修機場。桃園國際機場去年旅運達4868萬人次，飛機起降頻繁，南北跑道尤其落地區塊都有相當程度損壞，趁著疫情嚴峻，著...

957名婦女生產遇險獲救濟 黃淑英：要感謝這兩個貴人

台灣通過獨步全球的「生育事故救濟條例」已四年，截至今年六月底救濟957案、撥發5億2500萬救濟金。台灣女人連線理事長、...

熱門新聞

威力彩狂飆25億！ 3生肖被點名吉星照射「財運紅到發紫」

動滋券還能用在哪？ 他整理這些地方讓網友超心動

幸運兒在這！大樂透頭獎1.3億1注獨得 獎落桃園蘆竹

觀光客湧入！綠島驚見台北橋機車瀑布潮 網批：旅遊品質好糟

頑童瘦子炸出6塊腹肌！他也瘋「168斷食法」變身男神

集3張免費送大麥克！麥當勞「熟客券」回歸 限時28天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。