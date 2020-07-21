957名婦女生產遇險獲救濟 黃淑英：要感謝這兩個貴人

台灣通過獨步全球的「生育事故救濟條例」已四年，截至今年六月底救濟957案、撥發5億2500萬救濟金。台灣女人連線理事長、前立法委員黃淑英今發表新書，紀錄13年立法歷程。黃淑英透露，在推動立法最絕望之際，因為兩個關鍵人物大力支持，才讓這部法案死裡回生，那就是婦產科醫學會理事長黃閔照、衛福部前部長林奏延。

黃淑英表示，生產事故救濟條例常被講成是為了解決醫療糾紛法案，但立意其實是更高深，因為女人生產是社會和國家的大事，誕生了國家未來的主人翁，但生產是有風險的，國家應要承擔這風險。法案核心精神是以國家力量承擔婦女生育風險，即便在家生產、路途中急產，都在救濟範圍，醫療糾紛和產科人力是連帶被解決的問題，不是主要目的。

黃淑英表示，在2015年生產事故救濟條例被併入醫糾法，並在上半年的會期因為醫糾法受到杯葛而胎死腹中。由於當年是選舉年、立院下半年會期又通常不審法案、隔年「屆期不續審」，立法程序又要從頭來過...這些因素都讓時任立委的黃淑英及夥伴非常灰心喪志。

「這時候卻有個『白目』的人打電話來說要推這個法案，那就是黃閔照。」黃淑英笑說，醫師可能不了解那年要通過有多難，但這通電話就像一支強心針，讓整個團隊決定「死馬當活馬醫」，使出所有策略和立法技巧，終於在11月中通過委員會審查、12月中三讀通過、總統頒布，成為一個推動時間超久、通過時間超快的法案。

黃閔照回憶道，雖然知道立法不易，還是拜託黃淑英繼續推，當時他全力相挺，幾乎每天都跑立法院，有時看診看到一半，就要拜託總醫師來看門診，他則趕往立院拜會各個委員辦公室。

「經過衛生署八個署長（部長）、衛福部組織改造等變動，唯一沒變的是我們的決心。」黃淑英說，當時林奏延答應，如果醫糾法沒過，他願意將生育事故救濟條例獨立出來立法，還好有林奏延支持，當時的國民黨立委也願意支持，否則這個案子要通過，實在很難。

黃閔照表示，法案實施四年來，去年六月死亡和身心障礙救濟再次調高，共救濟957個家庭，撥款5億2500萬。法案規定30天內審查完成，幫助許多產婦有勇氣再把孩子生回來。法案規定兩天內給予實質關懷，使婦產科醫療糾紛降低七成，婦產科醫師自2007年以來招不到新血的窘境，近三年也完全解決，更多優秀的醫學生願意選擇婦產科；不咎責的文化，也有助於醫護人員勇於回報、建立系統性的除錯機制。