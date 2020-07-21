「頭像被雷打到！」 蜘蛛膜下腔出血超致命

三重高中田徑教練黃義忠在全中運前突因蜘蛛膜下腔出血倒下，送醫搶救2天後仍不幸離世。輔大醫院神經外科主治醫師曾偉倫提醒，自發性蜘蛛膜下腔出血機率雖低，但致死率相當高，病發時會有頭痛欲裂的症狀，發病年齡以45至60歲最多，若有意識模糊、噁心、嘔吐等症狀，須盡速就醫，術後三個月的治療及觀察也是關鍵。

曾偉倫指出，自發性蜘蛛膜下腔出血主因為顱內動脈瘤破裂，發生機率約為萬分之五，雖然機率不高，但發生的時候，可能出現此生最劇烈頭痛，「就像是被雷打到」，其中2成患者到院前就已死亡，致死率相當高。

曾偉倫表示，臨床症狀除了嚴重頭痛，還會伴隨意識喪失、噁心、嘔吐、局部神經機能異常及頸部僵硬等症狀，少部分病人也會出現眼瞼下垂或複視，好發年齡集中在45至60歲，以女性較多，由於常在缺乏身體警訊下發生，若有上述症狀應盡速就醫。

針對自發性蜘蛛膜下腔出血症狀，一般採開顱顯微手術將動脈瘤夾閉，或經血管將動脈瘤拴塞，其中三分之一患者術後可能有後遺症，即便手術後無明顯異狀，三個月內還是可能發生腦積水，仍要密切觀察。

曾偉倫提醒，抽煙、酗酒及高血壓患者為高風險族群，應減少不良生活習慣，並少吃辛辣、油膩等刺激性食物，早睡早起、多運動，減輕腦部血管壓力，都有助於預防症狀發生。