快訊

打破認知！科學家首度在金星找到37個活躍火山結構

美制裁11家陸企 陸外交部：將採取一切必要措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變頻冷氣買大一級才涼的快？ 專家網友曝 「2個秘訣」讓你省荷包

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文表示「電器行老闆常推薦變頻冷氣要買大一級，其實是錯誤的觀念」。示意圖／ingimage
網友發文表示「電器行老闆常推薦變頻冷氣要買大一級，其實是錯誤的觀念」。示意圖／ingimage

台灣夏季炎熱，室內溫度時常30度以上，若沒開冷氣實在難熬！許多人都知道舊型冷氣較好電，紛紛換變頻冷氣，但變頻冷氣百百種，到底該怎麼買，才適合呢？日前就有網友發文表示「電器行老闆常推薦變頻冷氣要買大一級，其實是錯誤的觀念」。

原PO在「Mobile01」發文，常常聽到人說變頻冷氣要買大一級，開機才會冷的快，電器行老闆通常也會鼓吹大家購入大一到兩級的冷氣，但其實這是錯誤觀念，很多人都被誤導，而電器行老闆會這樣推薦的原因有兩個，一是為了利潤，二是怕有人剛用變頻冷氣，會感覺變頻冷的比舊定頻慢，誤以為冷氣瑕疵或安裝有問題，為了避免糾紛，才會直接建議買家購買大級數的變頻冷氣。

原PO分析，變頻冷氣和定頻冷氣壓縮機，最大的差別是運轉的頻率不同，所以降溫的方式也不同，定頻冷氣壓縮機降溫的方式是火力全開，而變頻冷氣壓縮機降溫是採柔和方式，若想要變頻冷氣快速降溫，有兩種方式可參考，一是開機時按速冷功能，二是把設定溫度降成16度，等到室內溫度夠冷後再調回來，並舉例，自己的房間是4坪有西曬，使用2.2KW，開冷氣機時用速冷功能，只要15至20分鐘，室內溫度就能從31度降成26.5度左右，若沒按速冷功能，需要90分鐘才會降至27度，因為壓縮機是採用柔和方式，才會讓人誤以為是級數不夠大，冷不夠快，其實只是壓縮機沒全力運轉。

原PO表示如果只是為了開機買大一級的冷氣是沒有必要又浪費的，直言「不然冷氣機的適用坪數是標假的嗎？」，更透露撇開冷氣本身的價差，仔細觀察就會發現，冷氣的級數越高，CSPF值（冷卻效率）就越低，總結下來，要想省荷包，依冷房適用坪數購入一般家用變頻冷氣即可。

貼文一出，引起熱議，有網友認同回應「我家冷氣級數也都買剛剛好，回到家客廳31度，開冷氣調26度加強風，過不到五分鐘就很涼很舒服」、「你說的很對，我是很認同的，之前房間5.3坪 就會有冷氣師父推4.1KW，後來裝了3.6KW 還覺得有點過頭」。

另外，也有網友持不同意見，表示「開個冷氣要等20分鐘？那我寧願買大一級，快一點降溫」、「台灣冷氣測試是用溫帶地區標準，如今全球暖化，是超過建議值的測試環境的， 所以考量氣候變異條件下，多往上買一級本就是比較保險的作法，自己不需要或沒這考量，不代表別人有這考量就是錯的！」。

相關新聞

慘！台鐵三義后里間800公尺電車線斷落 明晨4時前搶通

台鐵三義=后里間電車線斷落事故仍在搶修中。台鐵局說，目前10組懸臂掉落、約800公尺電車線垂落，雙向列車平均延誤半小時左...

上半年出生較死亡少 學者：今年人口恐負成長

根據內政部統計，今年上半年生出數較死亡數少8795人，而人口移往外國數又高於外國移入數，台大社會系教授薛承泰今天表示，雖...

最萌網紅「蔡桃貴」機捷主題站超夯 帶動日運量成長6成

YouTuber蔡阿嘎慶祝2歲兒子「蔡桃貴」生日，籌畫半年與桃園捷運公司互惠合作，將桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2...

變頻冷氣買大一級才涼的快？ 專家網友曝 「2個秘訣」讓你省荷包

台灣夏季天氣炎熱，白天高溫常讓人熱的受不了，若沒開冷氣實在難熬！但一般人都知道舊型冷氣較好電，所以變頻冷氣該怎麼買，電費才不會過高呢？日前就有網友發文表示，電器行老闆常推薦變頻冷氣要買大一級，其實是錯誤的觀念。

日本茨城縣想對台灣旅客說：我們等你回來

日本茨城縣大洗磯前神社自古就是居家平安、行海安全的守護神，除了海上的神磯鳥居之外，而此時最受歡迎的路線莫過於祈福旅程。茨...

雲嘉南大雨特報 氣象局：中南部近山區明小心午後雷雨

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天南投、嘉義及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。

金門今新增4頭牛疑患牛結節疹 後天開始打疫苗

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組表示，今日金門畜試所無新增案例，但在三場原訪視無疑似病牛牧場中，發現四頭牛出現症狀，...

首創排灣族原鄉繪本 這些孩子懂失智家庭的心

你身邊有失智症的家人嗎？你是否有時會想像自己可以趕走他腦中的鬼怪，讓他重新恢復正常？當他漸漸說不清的往事，你能為他記得嗎...

頑童瘦子炸出6塊腹肌！他也瘋「168斷食法」變身男神

頑童MJ116的瘦子E.so最近發行個人專輯「靈魂出竅OUTTA BODY」，但大家更喜歡討論的是，瘦子的超狂6塊肌身材...

天氣熱桃機還是超拚 林佳龍曝光北跑道整修進度

趁空檔修機場。桃園國際機場去年旅運達4868萬人次，飛機起降頻繁，南北跑道尤其落地區塊都有相當程度損壞，趁著疫情嚴峻，著...

957名婦女生產遇險獲救濟 黃淑英：要感謝這兩個貴人

台灣通過獨步全球的「生育事故救濟條例」已四年，截至今年六月底救濟957案、撥發5億2500萬救濟金。台灣女人連線理事長、...

「頭像被雷打到！」 蜘蛛膜下腔出血超致命

三重高中田徑教練黃義忠在全中運前突因蜘蛛膜下腔出血倒下，送醫搶救2天後仍不幸離世。輔大醫院神經外科主治醫師曾偉倫提醒，自...

熱門新聞

在等你吧！威力彩頭獎摃龜 下期上看25億元

威力彩狂飆25億！ 3生肖被點名吉星照射「財運紅到發紫」

澎湖遊客擠爆 驚見「機車瀑布」

觀光客湧入！綠島驚見台北橋機車瀑布潮 網批：旅遊品質好糟

集3張免費送大麥克！麥當勞「熟客券」回歸 限時28天

下班注意！ 氣象局發布6縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。