變頻冷氣買大一級才涼的快？ 專家網友曝 「2個秘訣」讓你省荷包

台灣夏季炎熱，室內溫度時常30度以上，若沒開冷氣實在難熬！許多人都知道舊型冷氣較好電，紛紛換變頻冷氣，但變頻冷氣百百種，到底該怎麼買，才適合呢？日前就有網友發文表示「電器行老闆常推薦變頻冷氣要買大一級，其實是錯誤的觀念」。

原PO在「Mobile01」發文，常常聽到人說變頻冷氣要買大一級，開機才會冷的快，電器行老闆通常也會鼓吹大家購入大一到兩級的冷氣，但其實這是錯誤觀念，很多人都被誤導，而電器行老闆會這樣推薦的原因有兩個，一是為了利潤，二是怕有人剛用變頻冷氣，會感覺變頻冷的比舊定頻慢，誤以為冷氣瑕疵或安裝有問題，為了避免糾紛，才會直接建議買家購買大級數的變頻冷氣。

原PO分析，變頻冷氣和定頻冷氣壓縮機，最大的差別是運轉的頻率不同，所以降溫的方式也不同，定頻冷氣壓縮機降溫的方式是火力全開，而變頻冷氣壓縮機降溫是採柔和方式，若想要變頻冷氣快速降溫，有兩種方式可參考，一是開機時按速冷功能，二是把設定溫度降成16度，等到室內溫度夠冷後再調回來，並舉例，自己的房間是4坪有西曬，使用2.2KW，開冷氣機時用速冷功能，只要15至20分鐘，室內溫度就能從31度降成26.5度左右，若沒按速冷功能，需要90分鐘才會降至27度，因為壓縮機是採用柔和方式，才會讓人誤以為是級數不夠大，冷不夠快，其實只是壓縮機沒全力運轉。

原PO表示如果只是為了開機買大一級的冷氣是沒有必要又浪費的，直言「不然冷氣機的適用坪數是標假的嗎？」，更透露撇開冷氣本身的價差，仔細觀察就會發現，冷氣的級數越高，CSPF值（冷卻效率）就越低，總結下來，要想省荷包，依冷房適用坪數購入一般家用變頻冷氣即可。

貼文一出，引起熱議，有網友認同回應「我家冷氣級數也都買剛剛好，回到家客廳31度，開冷氣調26度加強風，過不到五分鐘就很涼很舒服」、「你說的很對，我是很認同的，之前房間5.3坪 就會有冷氣師父推4.1KW，後來裝了3.6KW 還覺得有點過頭」。

另外，也有網友持不同意見，表示「開個冷氣要等20分鐘？那我寧願買大一級，快一點降溫」、「台灣冷氣測試是用溫帶地區標準，如今全球暖化，是超過建議值的測試環境的， 所以考量氣候變異條件下，多往上買一級本就是比較保險的作法，自己不需要或沒這考量，不代表別人有這考量就是錯的！」。