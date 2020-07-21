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影／國三女學生改戴角膜塑型片 西洋劍跆拳道出手快狠準

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
眼科醫師李致名說明，角膜塑型鏡片是多弧設計的硬式隱形眼鏡，透過夜間配戴，白天有良好視力及控制近視。記者趙容萱／攝影
眼科醫師李致名說明，角膜塑型鏡片是多弧設計的硬式隱形眼鏡，透過夜間配戴，白天有良好視力及控制近視。記者趙容萱／攝影

台中市15歲石姓國三女學生近視600度，戴眼鏡對愛好游泳、潛水、騎馬、西洋劍、跆拳道黑帶的她相當不便，半年前她到中山醫學大學附設醫院驗光後，透過晚上配戴角膜塑型片，白天視力恢復到1.0，讓她開心從事游泳、潛水，西洋劍競技與跆拳道出手時也能快、狠、準。

中山附醫斜弱視及小兒眼科醫師李致名說，近視度數不可逆，角膜塑型鏡片透過夜間配戴，白天有良好視力及控制近視，近視度數則會在停戴後後恢復原來度數。

中山附醫近視控制中心今天揭牌，提供民眾近視防治諮詢、角膜塑型鏡片驗配，石姓女學生在父親陪同下，現身說法。

女學生說，她從小熱愛閱讀更喜愛運動，小學三年級近視200度，點了散瞳劑控制近視，但出現嚴重畏光而中止，隔年度數加深到350度，只好配戴塑型鏡片，卻出現嚴重過敏，效果不彰，最後改戴眼鏡，但從事運動很不方便。

女學生指出，今年初，她的度數已加深到600度，擔心度數加深，經過重新驗光後，配戴角膜塑型片，白天視力恢復到1.0，現在白天運動不用戴眼鏡，可以讓她真正享受競技時的急速快感，未來希望可以晉升到跆拳道黑帶三級。

李致名說，用於控制近視的散瞳劑、角膜塑型片都必須經由眼科醫師評估、執行。目前學童睡前點長效的散瞳劑，部分會出現畏光、看近困難，也有家長擔心長期潛在風險，雖未經證實，但仍有學童因而中斷，貿然停用度數增加更快。

李致名指出，角膜塑型鏡片是一種多弧設計的夜戴型硬式隱形眼鏡，對中央角膜壓平矯正視力，抑制眼軸增長，控制近視，精準驗光配鏡相當重要，衛福部列為第三等級高風險性醫療器材，只能由眼科專科醫師執行，以避免未精準驗配造成角膜缺氧、破皮等併發症，使用者需要定期回診追蹤視力。

石姓國三女學生透過夜晚配戴角膜塑型片，白天視力1.0，方便她從事游泳、潛水，西洋劍競技出手時也能快狠準。記者趙容萱／攝影
石姓國三女學生透過夜晚配戴角膜塑型片，白天視力1.0，方便她從事游泳、潛水，西洋劍競技出手時也能快狠準。記者趙容萱／攝影

近視 視力

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