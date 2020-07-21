拜拜時用芭樂是禁忌？燕巢農會用這張照片來解答

高雄燕巢芭樂聞名全台，民間卻有「多籽的芭樂不能祭祀」傳統觀念，為打入祭祀市場，農會人員專程上佛光山請教師父，得到水果都能祭拜的答案後，供銷部人員在紙箱外頭印上照片大肆宣傳「拜拜請用芭樂上供桌」，特製紙箱吸引高雄市長候選人陳其邁目光。

燕巢區約一半耕地種植芭樂，總面積約1600公頃，近半數農民是產銷班成員。燕巢農會指出，燕巢芭樂多數住在泥火山土壤上，品質與眾不同，再加上產銷班重視品管，品質向來受消費者肯定。

來到燕巢多功能集貨中心可發現，產銷班農民使用的紙箱外印上「拜拜請用芭樂上供桌」幾個文字，另搭配一張放大照片，遠遠就能發現相紙箱長得不一樣。

這些特殊造型紙箱來自燕巢農會人員的創意。供銷部主任何振說，民間祭拜習俗不使用多籽水果當供品，比如番茄、釋迦或芭樂，為打破迷思，農會人員專程去佛光山請示師父，對方回應「只要可以吃的水果都能拜拜」。

何振說，有這番說法後，農會大膽印製在紙箱上，讓外界知道芭樂也可以拿來祭拜，多年下來，推廣效果很不錯，不只消費者可以接受，拍賣員只要看見紙箱就知道來自燕巢，品牌辨識度變高。