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台灣2019碳排幾乎全面降低 僅運輸增加

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
2019年與2018年燃料燃燒排放結構比較。圖／經濟部能源局提供
2019年與2018年燃料燃燒排放結構比較。圖／經濟部能源局提供

經濟部能源局公布去（2019）年碳排統計，其中，除運輸部門較去年增加0.6%外，各部門排放量皆呈現減少趨勢。能源局指出，因能源消費較2018年減少0.6%，及電力排碳係數下降4.5%的緣故，2019年燃料燃燒CO2排放量為25872萬公噸，較前一年減少3.2%

根據統計，工業部門排放減少4.4%，約減585萬公噸，主因各產業生產指數多呈下降趨勢，以致整體能源消費減少2.1%。其中非電力能源消費減少3.4%，電力消費則減少1%，加上電力排碳係數下降，工業部門排放呈減少趨勢。

同時，服務業部門排放也減少4.6%，約減129萬公噸)，主因電力消費減少0.8%，以及電力排碳係數下降影響所致。

住宅、農業方面，排放分別減少3.3%、97萬公噸，與0.8%、２萬公噸。能源局指出，住宅、農業部門電力消費雖分別增加0.7%與2.9%，但因電力排碳係數下降4.5%，碳排放量仍呈下降趨勢。

能源部門排放則減少1.3%，約49萬公噸，受整體電力消費減少0.4%影響，發電相關用電，包括廠用電、抽水用電、線損等減少0.6%，以及電力排碳係數下降影響所致。

運輸部門排放是唯一增加排放的，年增0.6%、約21萬公噸，主因公路汽柴油消費增加0.86%，帶動公路排放量增加。

整體來看，2019年排放結構仍以工業部門為大宗，占48.9%，其次依序為能源部門14.5%、運輸部門14%、住宅部門11%、服務業部門10.4%，農業部門排放量占比最小，僅占1.2%。

碳排放

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