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花東離島恙蟲病例多 出遊後發燒起紅丘疹要小心

中央社 / 台北21日電

疾管署今天公布，台灣近期恙蟲病例增，以花東、離島居多。醫師提醒，恙蟲病潛伏期約9至12天，出遊後若出現連續高燒、頭痛，皮膚出現紅色丘疹、叮咬處有焦痂可能就中鏢。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內近4週（6月21日至7月18日）共新增60例恙蟲病確定病例，感染地以台東縣（23例）為多，其次為花蓮縣（11例）及金門縣（8例）。今年截至7月2日累積176例恙蟲病個案，其中在花東地區感染個案佔52%。

台灣全年都有恙蟲病病例發生，歷年通報數自4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，花東及離島地區病例數較多。

疾管署防疫醫師林詠青在疫情週報表示，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

林詠青說，恙蟲病的潛伏期約9至12天，如果民眾出遊後，出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，要注意可能是恙蟲病重要特徵。

疾管署呼籲，民眾從事戶外活動如接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。

在衣物及皮膚裸露部位，並依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑。

林詠青說，民眾出遊離開草叢後要儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。

恙蟲 醫師 頭痛

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