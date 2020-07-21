郵政公司今發行防疫郵票 蘇貞昌以兩鞠躬表達感謝

為宣導政府防疫措施，中華郵政公司今天發行「防疫郵票」一套兩枚，包括行政院長蘇貞昌、政務委員唐鳳、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人都出席。蘇貞昌受訪時表示，郵票就是國家名片，從郵票就可以看出國家重視的事情、他的水準，包括郵票本身的印刷圖像種種，也藉由郵票到世界各地去看到這個國家各方面的成就，讓世人看到這個國家在各方面注意的事情。

蘇貞昌表示，防疫郵票就是當全世界肯定他的防疫成果時，藉由這個郵票，讓世界看到台灣防疫的成功，也藉著這個機會感謝相關防疫人員的努力，藉由印製郵票發行，感謝過程中這麼多人辛苦和幫忙。

蘇貞昌致詞時表示，今天也藉著這個機會，在防疫過程中每一個盡心盡力的人鞠躬敬禮；隨後更以深深一鞠躬的方式，大聲說「謝謝」。

由於郵政公司這次不僅幫忙發送口罩、酒精等防疫用品，還負責三倍券的發行。蘇貞昌也提到，很感謝郵政公司在防疫過程中的協助，包括將生產出來的口罩送到每一個人手中，如今更協助發行三倍券，周六還要全面加班，面對排隊民眾還要親切招呼，過程當中盡心盡力、不眠不休的成績，感謝上上下下全體郵政工作人員的幫忙；隨後再度以深深一鞠躬的方式，表達對郵政公司人員的感謝。

蘇貞昌隨後也提到，隨著疫苗研發，疫情總有一天會過去，日子還是要走下去，未來當疫情過去，我們手上翻開這兩張郵票，就會想到當年自己也曾經為了這件事情奉獻心力，這就是今天這小小兩張郵票大大的意義，感謝每一個團隊的夥伴，過程中點點滴滴，也藉著這個時刻互相打氣。

對於陳時中提到除非世界疫情趨緩，或是疫苗問世，否則邊境開放的代價太高了。蘇貞昌則說，台灣防疫第一，是因為國人水準高，再加上政府努力，大家都很支持，所以做得很成功。

蘇貞昌說，當全世界有很多國家還為防疫困擾，且一再增加相關確診、死亡人數的同時，台灣卻是在煩惱有太多人出來玩，確實台灣有不同狀況，所以鼓勵國人同胞，當世界有很多國家鎖國，不能去的時候，也讓原本1700萬習慣出國的人口，能夠推動國內旅遊。

蘇貞昌說，交通部長林佳龍也很認真推動各種鼓勵國家內旅遊的政策，投入相關資源，大家也看到 一時間，國人同胞都出來進行消費。

蘇貞昌表示，但是我們國內鬆綁，國際邊防還是要風險嚴格管理，這個我們不能輕率，指揮中心的嚴謹是必要的，未來哪些地方可以開放，哪些不能開放，可以開放多少，還是要由疫情指揮中心專業判斷。