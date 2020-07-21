獨／疫情無法出國！「FINE WIFI」7月底停止服務

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，嚴重衝擊全世界的旅遊市場，而民眾出國常使用的WIFI機，也因疫情因素重挫業績。提供WIFI機出租服務的「FINE WIFI」，也對外宣布，將於7月31日暫停關閉系統服務。

「網路」已經是旅客出國的必備要素，除了透過手機業者漫遊之外，更換SIM卡、搭配WIFI機等方式，也是許多人選擇的形式。以桃園機場為例，除了有中華電信、台灣大哥大等業者外，還有5間不同的電信業者提供上網服務，估計全台約有10間相關品牌。

由懋雲科技所成立的FINE WIFI，提供有日、韓、中港澳、東南亞與歐美等地的WIFI機出租服務；針對來台旅客，也提供有在台的上網方案。但是在此波疫情之下，旅客無法出國，連帶影響業績。業者今年2月時就透漏，當時業績已經下滑超過一半。