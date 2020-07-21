超方便！醫藥聯網打造個人健康App 拿藥可先上網預約

新冠肺炎疫情嚴重影響醫藥產業，不少診所撐不下去，宣告歇業，連帶影響僅服務診所的診所藥局。因應後疫情時代，北醫國際生技、綠杏事業以及健康力打造「醫藥聯網」，透過民眾下載個人健康管理App，串連各地醫院、診所、藥局，民眾一旦有就醫需求能立即在App中找到最適合診所或醫院，持處方箋想就近拿藥，也能透過App預約，加入的醫院診所藥局，則能透過民眾的使用得到數據回饋，調整營業方式，達到雙贏的效果。

根據健保統計，今年第一季我國就醫人數與去年同期相比，大幅減少445萬人次，其中以西醫診所衝擊最大。「疫情加速了醫藥聯網的產生」綠杏事業董事長林家瑋說，醫藥聯網的規畫大約在二年前開始，希望能醫院與診所、藥局能夠產生連動，達到互惠的效果，恰好這次疫情，更證實當初設計三方應互助的想法。

全台健保特約藥局數量超過6000多家，密度比超商還要高，林家瑋表示，社區內的藥局大致分為兩種型態，一種是單純服務診所的診所藥局，一種就是社區藥局。

疫情期間，診所就醫人數大幅減少，也連帶影響診所藥局，近期有不少診所藥局開始轉型為社區藥局，轉型過程要打知名度、訓練藥師等，若是加入醫藥聯網都有辦法由加入的醫院給予協助。

林家瑋表示，醫藥聯網才剛開始，加入的醫院為北醫體系的三院，分別為北醫附醫、雙和醫院、萬芳醫院，並優先以這三家醫院周邊的診所、藥局為醫藥聯網加入的對象。

加入醫藥聯網的醫院、診所、藥局，能從中得到的回饋為民眾使用個人健康管理App，其就醫、拿藥、用藥的模式，給予醫院、診所、藥局作為回饋，林家瑋表示，社區藥局目前的競爭方式，多是以保健品等「價格競爭」，若是能給予他們周邊居民用藥方式或拿藥方式的回饋，則可以做營運上的調整。

至於民眾使用個人健康管理App的誘因，健康力集團董事長黃千芬表示，「智慧好醫」及「AI健康力」這兩款個人健康管理App免費提供民眾，查詢加入醫藥聯網的醫院、診所預約掛號服務、即時查詢看診進度、就診通知及到號提醒等，特別是民眾若有領取處方箋的需求，可以直接從App中，預約距離自己最近的藥局，提前準備藥品，下班後再去取藥。

黃千芬表示，民眾也能透過該款App得到屬於自己的健康分析，以及當同時服用多種藥物時，查看是否會有藥物交互作用等影響，直接取得屬於個人化的健康資料。

林家瑋表示，目前已與一百多家社區藥局、診所洽談中，希望半年內可以有30到40家左右加入，且希望透過民眾使用App的心得，增加醫院、診所、藥局加入的意願，讓雪球能愈滾愈大，提供民眾的服務也能愈多，達到不只雙贏的結果。