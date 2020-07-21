聽新聞
test
0:00 / 0:00
蟹類恐攜帶十足目虹彩病毒 未來進口加強檢驗
農委會上月證實我國16場蝦場感染十足目虹彩病毒，全台7縣市淪陷，包括新北市、新竹縣、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、高雄市與屏東縣。農委會近日監測沒有新增感染場，但搜尋文獻發現，蟹類可能夾帶十足目虹彩病毒，昨緊急公告蟹為動物傳染病防治條例，未來進口必須檢驗。
我國目前進口蟹類來源，除了東南亞的紅蟳以外，另一大宗是中國大閘蟹。農委會副主委黃金城表示，近日翻閱外國文獻，發現蟹會夾帶十足目虹彩病毒，因此昨天公告指定蟹為動物傳染病防治條例的動物，未來要通過檢驗才可進口。
黃金城解釋，十足目虹彩病毒不一定會在蟹體內增殖，也就是說，就算真的接觸病毒，也不一定會發病或受影響，但病毒可能沾黏在蟹的身體或腮上，進一步透過進口途徑入侵台灣。
黃金城說，目前我國仍維持16場蝦場確診十足目虹彩病毒，沒有再增加，現在還來得及將病毒全數從台灣清除，也尚未檢出蟹類感染或攜帶十足目虹彩病毒。
十足目虹彩病毒非人畜共同傳染病，2014年12月首次發現於中國，2019年擴及沿海11個省份，造成80％養殖蝦死亡。今年6月農委會證實，5月首度收到國內蝦場可能感染十足目虹彩病毒的通報。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言