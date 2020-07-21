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蟹類恐攜帶十足目虹彩病毒 未來進口加強檢驗

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會搜尋文獻發現，蟹類可能夾帶十足目虹彩病毒，昨緊急公告蟹為動物傳染病防治條例，未來進口必須檢驗。聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影
農委會搜尋文獻發現，蟹類可能夾帶十足目虹彩病毒，昨緊急公告蟹為動物傳染病防治條例，未來進口必須檢驗。聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影

農委會上月證實我國16場蝦場感染十足目虹彩病毒，全台7縣市淪陷，包括新北市、新竹縣、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、高雄市與屏東縣。農委會近日監測沒有新增感染場，但搜尋文獻發現，蟹類可能夾帶十足目虹彩病毒，昨緊急公告蟹為動物傳染病防治條例，未來進口必須檢驗。

我國目前進口蟹類來源，除了東南亞的紅蟳以外，另一大宗是中國大閘蟹。農委會副主委黃金城表示，近日翻閱外國文獻，發現蟹會夾帶十足目虹彩病毒，因此昨天公告指定蟹為動物傳染病防治條例的動物，未來要通過檢驗才可進口。

黃金城解釋，十足目虹彩病毒不一定會在蟹體內增殖，也就是說，就算真的接觸病毒，也不一定會發病或受影響，但病毒可能沾黏在蟹的身體或腮上，進一步透過進口途徑入侵台灣。

黃金城說，目前我國仍維持16場蝦場確診十足目虹彩病毒，沒有再增加，現在還來得及將病毒全數從台灣清除，也尚未檢出蟹類感染或攜帶十足目虹彩病毒。

十足目虹彩病毒非人畜共同傳染病，2014年12月首次發現於中國，2019年擴及沿海11個省份，造成80％養殖蝦死亡。今年6月農委會證實，5月首度收到國內蝦場可能感染十足目虹彩病毒的通報。

竹北一處澳洲螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒，日前進行全場銷毀及掩埋。圖／新竹縣家畜疾病防治所提供
竹北一處澳洲螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒，日前進行全場銷毀及掩埋。圖／新竹縣家畜疾病防治所提供

十足目虹彩病毒 農委會 傳染病

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