觀光客湧入！綠島驚見台北橋機車瀑布潮 網批：旅遊品質好糟

許多人會趁暑假安排出遊，受疫情影響不能出國的台人只能到離島玩，不過有人拍下這驚人的一幕。旅遊部落客「愛吃鬼芸芸」在粉專貼出四張綠島上的照片，她表示「這哪是綠島？這車流....是上下班時間台北橋的機車瀑布吧」，網友看了也驚呆，認為旅遊人潮「根本是復仇記」。

「愛吃鬼芸芸」表示，經拍下照片的當事人同意，她忍不住把照片Po出來，並說「這哪是綠島？這車流....是上下班時間台北橋的機車瀑布吧！好恐怖喔！！」，她也決定在暑假結束之前，要乖乖窩在家裡，哪裡都不去。

照片中看到，綠島街上湧入車潮，超過三十台機車擠在市區動彈不得，網友看了也回應「比較像華江橋或福和橋上下班時間」、「民權大橋的機車瀑布移到綠島了」、「這樣就不好玩了」、「陳時中的話還有人聽嗎？離島也沒安全社交距離了！」。

也有人認為這景象太不尋常了，「像過年一樣熱鬧」、「也太可怕了吧，這是什麼狀況」、「綠島、台東、澎湖，最近都這種狀態了」、「真的！看到澎湖、綠島、小琉球的淪陷，真的只好乖乖待在家，壓壓驚」。