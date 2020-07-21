聽新聞
test
0:00 / 0:00
觀光客湧入！綠島驚見台北橋機車瀑布潮 網批：旅遊品質好糟
許多人會趁暑假安排出遊，受疫情影響不能出國的台人只能到離島玩，不過有人拍下這驚人的一幕。旅遊部落客「愛吃鬼芸芸」在粉專貼出四張綠島上的照片，她表示「這哪是綠島？這車流....是上下班時間台北橋的機車瀑布吧」，網友看了也驚呆，認為旅遊人潮「根本是復仇記」。
「愛吃鬼芸芸」表示，經拍下照片的當事人同意，她忍不住把照片Po出來，並說「這哪是綠島？這車流....是上下班時間台北橋的機車瀑布吧！好恐怖喔！！」，她也決定在暑假結束之前，要乖乖窩在家裡，哪裡都不去。
照片中看到，綠島街上湧入車潮，超過三十台機車擠在市區動彈不得，網友看了也回應「比較像華江橋或福和橋上下班時間」、「民權大橋的機車瀑布移到綠島了」、「這樣就不好玩了」、「陳時中的話還有人聽嗎？離島也沒安全社交距離了！」。
也有人認為這景象太不尋常了，「像過年一樣熱鬧」、「也太可怕了吧，這是什麼狀況」、「綠島、台東、澎湖，最近都這種狀態了」、「真的！看到澎湖、綠島、小琉球的淪陷，真的只好乖乖待在家，壓壓驚」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言