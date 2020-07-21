根除C肝 專家建議小範圍「微根除」先行

肝病防治學術基金會今年鎖定高風險地區，針對C肝風險最高第七級的「苗栗縣苑裡鎮內區」共十個里進行篩檢，發現該區50歲以上民眾每四人就有一人有C肝，所幸接受治療比率已近八成，達到「微根除」的結果。

肝基會總執行長楊培銘表示，「微根除」便是針對小範圍的高風險對象或是地區，有C肝者都治癒；而許多受刑人有施打藥物、針頭感染的問題，因此建議矯正署能與衛生單位合作，達到「微根除」。

楊培銘表示，雲林監獄和衛生單位合作，對受刑人抽血篩檢，33％篩檢到有C肝抗體，其中七成還有病毒存在；經過治療後，已百分之百痊癒。然而，雖也有其他監獄進行相關C肝防治計畫，但非全面執行。

根據肝基會的觀察，C肝篩檢抗體陽性個案仍測到病毒的比例，從2017年高達60％，現在已降至約40%，代表國內C肝防治有成效。

不過，楊培銘進一步表示，和一般C肝病患平均年齡為50歲以上不同，監獄裡的C肝患者平均年齡則小於45歲，且C肝治癒後再感染率通常低於5％，受刑人的再感染率則高達15％，顯示受刑人多因施打藥物、共用針頭的緣故而感染，因此必須提高治癒率，病毒才不會在群體間繼續傳播。

楊培銘說，現在C肝有很好的藥物治療，副作用低、療程短，建議矯正署能與衛生單位合作，針對受刑人進行全面篩檢，並且「即篩即治」，達到「微根除」的目標。