大齡停經女、中老年素食者、僧尼 骨質疏鬆症頭多

63歲高雄黃女士出家修行齋戒茹素30幾年， 5年前因膝關節嚴重磨損、退化，導致嚴重關節炎，左右兩腿已接受人工膝關節置換，去年又因後下背疼痛難耐而求診。阮綜合骨科醫師洪誠聰診斷為壓迫性骨折，作骨質密度BMD檢查發現骨質密度T評分為-3，為嚴重骨質疏鬆，進行微創骨水泥椎體復位強化術後，腰酸背痛獲得改善。

洪誠聰表示，骨質密度T評分（T-Score），T值大於-1是正常；介於-1與-2.5之間，屬骨量減少；T值小於-2.5，就是骨質疏鬆症了。82歲張簡阿嬤為了「健康」吃素10幾年，今年初因彎腰撿東西，造成嚴重下背疼痛，痛到無法自理，做什麼都需要60的歲女兒協助。就醫檢查骨質密度為-3.8，診斷是第三腰椎壓迫性骨折，經過微創骨水泥椎體氣球復位強化術及藥物治療後，現可自行活動。

「骨質疏鬆簡單說就是骨頭老化，俗語所稱『老倒縮』。」洪誠聰說，骨質疏鬆不僅身高變矮，急性發作時疼痛難耐，嚴重影響生活機能。骨質疏鬆會出現脊椎痠痛的症狀，就算服用止痛藥也難緩解，並且容易骨折，包括腕骨、股骨骨折與下背脊椎壓迫性骨折等。下背壓迫性骨折的疼痛，甚至有時會讓患者難過到不想活了。

洪誠聰表示，骨鬆症好發在中老年人，早發性更年期因為失去女性賀爾蒙保護，容易骨質流失，尤其是在停經後，所以骨鬆被歸類為停經後症候群，但是可以藉補充雌激素改善狀況。不過骨鬆也不是女人專利，男性也會，只是比女性低。骨鬆症的高危險群包括：洗腎患者、營養不良、有骨鬆家族史、鈣質攝取不足、長期服用高劑量類固醇者、有抽菸喝酒習慣、少運動及曬太陽、「酗」咖啡因飲品，以及體格特別瘦小的人。

洪誠聰指出，西方就飲食與骨骼的關係對近千人所作的研究結果顯示，素食者的骨骼密度比常吃肉類食物的人低5％，連奶蛋素都不吃的人，骨骼密度要比常吃肉類食物的人低6％。就臨床上看到長期素食的出家眾，尤其年長的因平日沒有攝取動物性蛋白質，又較少在戶外活動，受骨鬆威脅更明顯。另外還有年輕人因生活作息和飲食不正常，導致骨鬆，特別是愛嗑火鍋者，因為鍋物湯底含有大量的鈉，攝取過多容易導致血液中的鈣濃度降低，也不可輕忽。