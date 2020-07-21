控制腎功能惡化 腎基會推低蛋白飲食教學

台灣洗腎人口近10萬人，慢性腎病及腎臟病友只能食而無味？腎臟病防治基金會表示，「低蛋白飲食」可延緩慢性腎臟病病友的器官惡化，但因口味較清淡，讓部分病友遵從性低，腎基會分享如讓腎友吃得營又健康，例如建議蔬菜可以清燙後，再下鍋炒。

健保署日前公布，十大最花錢疾病首位就是慢性腎臟病，一年支出高達513.78億元，我國洗腎人數從9萬人增至9.2萬人。腎基會執行長、雙和醫院副院長林裕峯表示，我國洗腎人口9萬多人，有慢性腎病民眾也約有200多萬人，延緩腎功能惡化是重要議題。

林裕峯說，腎臟病友必須使用低蛋白飲食，研究指出，低蛋白飲食有效延緩腎臟病惡化，但部分患者認為低蛋白飲食不夠可口，基金會3年前成立「豐腎食堂」，推廣美味的低蛋白飲食烹調法。

雙和醫院院長吳麥斯表示，蛋白質攝取過量增加腎臟負擔，加速腎功能惡化，低蛋白飲食延緩腎功能惡化跟洗腎時間。建議攝取量需考量體重，一公斤體重攝取蛋白約1克，60公斤重、腎功能正常的成人，每天約可攝取60克。

林裕峯提醒，同樣是60公斤，第1、2期腎臟病友攝取蛋白質約為正常人8成，即每天48g，若4、5期腎友，攝取量則是6成，也就是36g。並建議搭配補充「酮酸胺基酸」，補充體內必須胺基酸、讓身體有足夠蛋白質，同時能減少尿毒素、避免肌少症，減低腎臟負擔

腎基會秘書長吳苡璉表示，由於腎友攝取蛋白質變少，為了維持必須熱量，烹調時必須要增加油脂、醣類，為了減少蔬菜的鉀與鈉，蔬菜可以清燙後再下鍋炒。她表示，豐腎食堂的系列課程包含烹飪教室課程，由營養師、衛教師與廚師攜手研製低蛋白食譜與影片，免費供腎友索取，希望藉由豐腎食堂的課程，讓腎友跟家人們能回到餐桌上一同用餐。

民眾若對低躅白食譜有興趣，請洽腎基會，(02)2211-6322，或上豐腎食堂。