快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控制腎功能惡化 腎基會推低蛋白飲食教學

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
腎基會今請來醫師分享「低蛋白飲食」食譜，並小露一手示範低蛋白飲食，替腎友提供最佳的照護策略。記者簡浩正／攝影
腎基會今請來醫師分享「低蛋白飲食」食譜，並小露一手示範低蛋白飲食，替腎友提供最佳的照護策略。記者簡浩正／攝影

台灣洗腎人口近10萬人，慢性腎病及腎臟病友只能食而無味？腎臟病防治基金會表示，「低蛋白飲食」可延緩慢性腎臟病病友的器官惡化，但因口味較清淡，讓部分病友遵從性低，腎基會分享如讓腎友吃得營又健康，例如建議蔬菜可以清燙後，再下鍋炒。

健保署日前公布，十大最花錢疾病首位就是慢性腎臟病，一年支出高達513.78億元，我國洗腎人數從9萬人增至9.2萬人。腎基會執行長、雙和醫院副院長林裕峯表示，我國洗腎人口9萬多人，有慢性腎病民眾也約有200多萬人，延緩腎功能惡化是重要議題。

林裕峯說，腎臟病友必須使用低蛋白飲食，研究指出，低蛋白飲食有效延緩腎臟病惡化，但部分患者認為低蛋白飲食不夠可口，基金會3年前成立「豐腎食堂」，推廣美味的低蛋白飲食烹調法。

雙和醫院院長吳麥斯表示，蛋白質攝取過量增加腎臟負擔，加速腎功能惡化，低蛋白飲食延緩腎功能惡化跟洗腎時間。建議攝取量需考量體重，一公斤體重攝取蛋白約1克，60公斤重、腎功能正常的成人，每天約可攝取60克。

林裕峯提醒，同樣是60公斤，第1、2期腎臟病友攝取蛋白質約為正常人8成，即每天48g，若4、5期腎友，攝取量則是6成，也就是36g。並建議搭配補充「酮酸胺基酸」，補充體內必須胺基酸、讓身體有足夠蛋白質，同時能減少尿毒素、避免肌少症，減低腎臟負擔

腎基會秘書長吳苡璉表示，由於腎友攝取蛋白質變少，為了維持必須熱量，烹調時必須要增加油脂、醣類，為了減少蔬菜的鉀與鈉，蔬菜可以清燙後再下鍋炒。她表示，豐腎食堂的系列課程包含烹飪教室課程，由營養師、衛教師與廚師攜手研製低蛋白食譜與影片，免費供腎友索取，希望藉由豐腎食堂的課程，讓腎友跟家人們能回到餐桌上一同用餐。

民眾若對低躅白食譜有興趣，請洽腎基會，(02)2211-6322，或上豐腎食堂。

腎基會3年前成立「豐腎食堂」，推廣美味的低蛋白飲食烹調法。記者簡浩正／攝影
腎基會3年前成立「豐腎食堂」，推廣美味的低蛋白飲食烹調法。記者簡浩正／攝影
腎基會執行長、雙和醫院副院長林裕峯表示，腎臟病友一定要注意飲食要低蛋白，過往研究指出，低蛋白飲食有效延緩腎臟病的惡化。記者簡浩正／攝影
腎基會執行長、雙和醫院副院長林裕峯表示，腎臟病友一定要注意飲食要低蛋白，過往研究指出，低蛋白飲食有效延緩腎臟病的惡化。記者簡浩正／攝影

腎臟病 洗腎

延伸閱讀

醫療4.0來臨 AI大數據洗腎科技病人舒適無負擔

媽媽不愛壽喜燒原因曝光 網：喝完要洗腎了吧！

吃雞胸肉有助健身減肥？營養師：長期食用容易便祕

泡泡尿苦惱 醫師：當心是腎臟病警訊

相關新聞

觀光客湧入！綠島驚見台北橋機車瀑布潮 網批：旅遊品質好糟

許多人會趁暑假安排出遊，受疫情影響不能出國的台人只能到離島玩，不過有人拍下這驚人的一幕。旅遊部落客「愛吃鬼芸芸」在粉專貼出四張綠島上的照片，她表示「這哪是綠島？這車流....是上下班時間台北橋的機車瀑布吧」，網友看了也驚呆，認為旅遊人潮「根本是復仇記」。

近三年最晚的疫情 國內首例本土登革熱 四度就醫才確診

衛福部疾病管制署今公布，國內出現今年首例本土登革熱病例，是近三年最晚疫情，為居住桃園市桃園區玉山里30多歲男性，因陸續出...

台鐵山線鐵路三義、后里間電車線斷落 雙向列車受影響

台灣鐵路局山線鐵路在苗栗縣三義車站、台中市后裡車站間，今天下午2點46分發生東線電車線斷落事件，南下、北上列車都受到影響...

國內增3例日本腦炎 確診新莊輕熟女這兩天曾到宜蘭旅遊

國內連續三周現日腦病例，繼上上周及上周國內各確診5例、4例日本腦炎病例，衛福部疾管署今公布，國內再增3例日本腦炎病例。疾...

花30元停車中200萬 3、4月期特獎有4張還沒人領

5-6月期統一發票25日即將開獎，可能受到疫情影響，大家沒事宅在家就努力對發票，財政部表示，3-4月期千萬大獎發票共開出...

超方便！醫藥聯網打造個人健康App 拿藥可先上網預約

新冠肺炎疫情嚴重影響醫藥產業，不少診所撐不下去，宣告歇業，連帶影響僅服務診所的診所藥局。因應後疫情時代，北醫國際生技、綠...

蟹可能攜帶十足目虹彩病毒 未來進口加強檢驗

農委會上月證實我國16場蝦場感染十足目虹彩病毒，全台7縣市淪陷，包括新北市、新竹縣、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、高雄市與屏東...

偽出國要小心致死率六成傳染病 近4周病例集中花東離島

新冠肺炎疫情延燒國際，民眾暑期無法出國，紛紛往花東、離島跑，享受「偽出國」，衛福部疾病管制署今提醒，國內近4周恙蟲病確定...

根除C肝 專家建議小範圍「微根除」先行

肝病防治學術基金會今年鎖定高風險地區，針對C肝風險最高第七級的「苗栗縣苑裡鎮內區」共十個里進行篩檢，發現該區50歲以上民...

大齡停經女、中老年素食者、僧尼 骨質疏鬆症頭多

63歲高雄黃女士出家修行齋戒茹素30幾年， 5年前因膝關節嚴重磨損、退化，導致嚴重關節炎，左右兩腿已接受人工膝關節置換，...

控制腎功能惡化 腎基會推低蛋白飲食教學

台灣洗腎人口近10萬人，慢性腎病及腎臟病友只能食而無味？腎臟病防治基金會表示，「低蛋白飲食」可延緩慢性腎臟病病友的器官惡...

飯店插卡有學問？網友首推名片 最慘苦主：健保卡留在土耳其

現在有許多飯店旅館都採插卡取電，在只有一張房卡的情況下，要短暫外出還必須抽起房卡斷電，其實會有點麻煩，因此有不少民眾會用自己的卡片代替房卡。就有一名網友在臉書社「爆廢公社公開版」發起討論，釣出許多有相同經驗的網友。

熱門新聞

財神爺來我這吧！威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看20.8億

在等你吧！威力彩頭獎摃龜 下期上看25億元

威力彩狂飆25億！ 3生肖被點名吉星照射「財運紅到發紫」

雨彈狂炸新北！ 新店一級淹水警戒 民眾：比颱風還可怕

動滋券還能用在哪？ 他整理這些地方讓網友超心動

澎湖遊客擠爆 驚見「機車瀑布」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。