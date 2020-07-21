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擺脫臉部巨大腫瘤黑暗人生！動脈注射化學療法見好轉

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市聯醫腫瘤外科教授沈茂昌（右）與口腔癌病患，分享動脈注射化學療法過程。記者徐如宜／攝影
高市聯醫腫瘤外科教授沈茂昌（右）與口腔癌病患，分享動脈注射化學療法過程。記者徐如宜／攝影

「我以為我一輩子不能再說話，臉又這樣，只能等死了...。」林先生因口腔癌腫瘤侵犯口腔底及顏面，不僅患部潰爛，半張臉都是可怕的腫瘤，甚至壓迫氣管，住院接受氣管切開術及全身性化療，但未見好轉。後來轉到高雄市立聯合醫院腫瘤外科接受動脈注射化學療法，顏面腫瘤在治療後消失，終於有機會取出氣管套及鼻胃管，可正常說話及飲食，「讓我又有了活下去的勇氣。」

高雄市立聯合醫院院長張宏泰表示，台灣口腔癌發生率居高不下，國健署統計每年約新增7千名病患，死亡率已進入十大癌症前5名，部分患者卻因畏懼開刀，擔心切除手術導致顏面外觀受損，口腔機能喪失，或是因高齡、身體狀況不佳，而無法接受治療。高雄市立聯合醫院與高醫建教合作，成立全台唯一提供動脈注射化學療法的區域醫院，提供患者快速、簡單且副作用輕微的治療選擇。

高市聯醫腫瘤外科教授沈茂昌表示，當口腔癌的巨大腫瘤侵犯整個顏面時，不僅健康堪慮，更嚴重影響生活。林先生 顏面腫瘤有10x8公分，朱先生顏面腫瘤有12x8公分，都因巨大口腔癌侵犯整個顏面，潰爛流膿又發臭，終日以紗布覆面，多年不願出家門。經動脈注射化學療法治療，林先生的顏面腫瘤三個月後已完全消失；朱先生的顏面腫瘤治療剛滿一個月，已消失9成以上。現在兩位病患會出門與朋友話家常。

沈茂昌說，台灣地區口腔癌好發部位像是舌頭、頰黏膜，若是腫瘤生長在外側，就對顏面外觀造成重大影響。「動脈化學注射療法」是一種局部性化學療法，透過插管手術，經由耳朵前面的淺顳動脈放置導管，至外頸動脈內，外端導管留至於耳後及頸側皮下，並連接至鎖骨下方皮下的基座，外觀如10元硬幣大小的突起，完全不影響日常生活及休閒活動，術後隔天開始給藥。

動脈注射化學療法可用於頭頸部癌症，以口腔癌為大宗，治療特色包括：短期內使腫瘤縮小；對患者的顏面外觀及口腔功能幾乎沒有影響；動脈導管的置入手術簡單，在局部麻醉下即可進行；全身性副作用較輕微，治療期間病患可照常工作。腫瘤外科團隊教授沈茂昌與醫師陳裕元，提供導管植入手術、抗癌藥物注射治療，健保給付。

沈茂昌表示，高市聯醫以動脈注射化學療法治療晚期口腔癌超過70例，初步統計結果有效率為80%以上，其中腫瘤完全消失的比例占52%。對一些較晚期患者，雖不能治癒，但可延長生命及減輕痛苦。動脈注射化學療法必要時搭配手術及放射治療合併使用，以達更佳的療效。病患從事醫療行為前，一定要向主治醫師確認手術細節並了解風險。

口腔癌病患在高市聯醫接受動脈注射化學療法，感謝醫療團隊幫助他們擺脫臉部巨大腫瘤黑暗人生。記者徐如宜／攝影
口腔癌病患在高市聯醫接受動脈注射化學療法，感謝醫療團隊幫助他們擺脫臉部巨大腫瘤黑暗人生。記者徐如宜／攝影
高市聯醫腫瘤外科教授沈茂昌（右）與口腔癌病患，分享動脈注射化學療法過程。記者徐如宜／攝影
高市聯醫腫瘤外科教授沈茂昌（右）與口腔癌病患，分享動脈注射化學療法過程。記者徐如宜／攝影

腫瘤 口腔癌 手術

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