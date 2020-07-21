醫療4.0來臨 AI大數據洗腎科技病人舒適無負擔

慢性腎臟病醫療費高達513億元，佔健保支出第一名，衛福部彰化醫院和工研院持續合作開發智慧醫療臨床資訊系統，今天發表的「血液透析智慧醫療系統」可藉由透析異常預警和透析小幫手，設定透析最佳值，並預防洗腎發生異常狀況，大幅提昇病人的安全和洗腎品質。

衛福部醫福會副執行長林三齊今天出席發表成果會，致辭時表示，工研院是國內工業研究的頂尖機構，持續醫療方需要的技術與AI能量，希望這套系統能用到各家部立醫院。

彰化醫院長謝文淮與工研院電光系統所長吳志毅，帶領來賓參觀血液透析室。「電腦嘛Ａ揀土豆。」部立彰化醫院院長謝文准說，其實科技進步不只會「撿土豆」，也一步步翻轉醫療樣貌，部立彰化醫院兩年前和工研院合作，這次升級原有系統，還擴大到醫護人員排班與派工、衛材庫房管理、醫療大數據預測等，把結合「人、機、料、法、環」納入同一個系統，架構Internet of Everything，正式邁向醫療4.0時代。

謝文淮表示，血液透析智慧醫療系統已在醫療第一線穩定運作，腎友的血液透析過程生理數值，透過串聯，在電腦上顯示數據，加速醫師判讀，因此血液透析中心不再用人工抄寫紙本資料，連護理人員交班的便條紙也電子化，大大節省時間及人力，提高安全性，而且累計的數據納入大數據資料庫，作為AI人工智慧的分析資料。

工研院電光系統所長吳志毅說，工研院進一步以大數據跟AI人工智慧分析建立透析異常預警與透析小幫手，因為洗腎病患洗腎一次的數據，包含血壓、脈搏變化、靜脈壓、血氧飽和度等就超過百筆。

透析異常預警主要是透過AI快速分析和預警當前的腎友狀態，減少因透析過程中產生的血液透析低血壓、抽筋、暈眩，或是皮膚發癢等情況；透析小幫手則是透過歷史透析資料分析結果，病人透析前，系統建議血液透析機脫水量、流速、溫度等的透析最佳設定值，病患洗腎數值一旦出現異常，護理站和醫護行動推車馬上發出警示，醫護可提早因應或立即處理。