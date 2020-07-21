斷食18時或20時 間歇性減肥夯
斷食18小時與斷食20小時效果相當！18/6與20/4飲食減肥法均是間歇性斷食的一種，也就是一天只有6小時（18/6）或4小時（20/4）進食，其他時間斷食。伊利諾大學芝加哥分校近期進行的一項研究顯示，一天不論斷食18小時或20小時，效果均相同。
根據《Medical Xpress》報導，研究團隊找了58位受試者，將他們分成3組人馬，分別是18/6斷食組、20/4斷食組與對照組。18/6斷食組只能在下午1點到7點之間進食；20/4斷食組則只能在下午1點到5點之間進食。受試者在進食期間無任何飲食限制，但在斷食期間只能喝水或零熱量飲品。
研究團隊持續10週追蹤受試者的體重、胰島素抗性、氧化壓力、血壓、低密度與高密度膽固醇、三酸甘油酯、發炎指標等數據。結果發現，進行斷食的兩組受試者平均每天的熱量攝取均減少了550卡，體重減少了的3％，且胰島素抗性與氧化壓力水平均也降低了，但研究團隊在兩組斷食的人馬之間並沒有發現差別。
根據《每日科學》報導，上述研究發表於《細胞代謝》期刊中，該研究的通訊作者克里斯塔教授表示，這是首次針對18/6與20/4兩種常見的斷食法進行之人體臨床試驗。以目前的結果看來，不管斷食18小時或20小時，最後的效果均相同，看來18/6斷食法會是較好的選擇。
克里斯塔教授也表示，研究進一步證實，間歇性斷食是相當有效的減肥法，若想減肥卻覺得多數飲食法過於困難，或認為熱量計算太麻煩，可以嘗試間歇性斷食。
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