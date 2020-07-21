花30元停車中200萬 3、4月期特獎有4張還沒人領
5-6月期統一發票25日即將開獎，可能受到疫情影響，大家沒事宅在家就努力對發票，財政部表示，3-4月期千萬大獎發票共開出11張，已經全數兌領完畢。至於第二大獎 、200萬元的特獎、則還有4張等著民眾來領，金額最低的1張是僅花30元停車就得獎的發票。
財政部表示，3-4月期統一發票特別獎1000萬元獎號為91911374，共開出11張中獎發票，已全數兌領完畢。從 2011年增開特別獎以來，只出現過4次兌領率百分百，前3次是發生在2011年及2012年。
而特獎200萬元，獎號08501338，開出16張中獎發票，剩4張還沒領，其中消費金額最低一張，為桃園市中壢區龍東路「CITY PARKING 城市車旅龍岡店」開出的新台幣30元停車費發票。
其餘三張分別是，統一超商高雄市岡山區昶林門市開出的100元貝殼幣遊戲點數發票，高雄市苓雅區文橫二路113號「田園小鎮」開出的109元鮭魚丸發票，以及台南市新營區三民路182號「小北百貨」開出的185元用品發票。
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