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今年C肝藥物給付5.1萬人 還有2.5萬個名額沒有人用

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
肝病防治學術基金會表示，根除C肝最大的挑戰在於如何把罹病卻不自知的潛藏患者找出來，接受治療。 記者楊雅棠／攝影
肝病防治學術基金會表示，根除C肝最大的挑戰在於如何把罹病卻不自知的潛藏患者找出來，接受治療。 記者楊雅棠／攝影

為根除C肝健保全面給付C肝口服新藥，去年更大幅鬆綁給付條件，凡驗出病毒者都能用藥。但肝基會發現，不少民眾不自知感染，或覺得慢性肝炎沒症狀而不願治療，政府今年提供5.1萬C肝藥物給付名額，但還有2.5萬名額未用。

每年7月28日是「世界肝炎日」，肝基會今舉辦「肝，是咱的代誌 根除C肝，永保好心肝」記者會，強調C肝防治應趕緊篩檢、趕緊治療。

楊培銘表示，根除C肝最大的挑戰在於，如何把罹病卻不自知的潛藏患者都找出來接受治療。肝基會今年鎖定高風險地區和高風險族群，針對C肝風險最高第七級的「苗栗縣苑裡鎮內區」共十個里進行篩檢，發現該區50歲以上民眾每四人就有一人有C肝，所幸接受治療比率已近八成，達到「微根除」的結果。

衛福部國健署長王英偉出席表示，為根除C肝，健保署花了很多經費給付藥物，治療效果也很好，但如果沒有找到C肝病人也沒有用，因此國健署也將肝癌篩檢與一般健檢脫鉤，提供45至54歲民眾，終身可進行一次免費的B、C肝篩檢。

楊培銘則表示，今年C肝全口服新藥的健保給付名額有5.1萬，但至今尚有2.5萬未使用。而目前根除C肝最大挑戰在於，如何把罹病卻不自知的潛藏患者都找出來接受治療。

肝基會針對全台最高七級風險之一的苗栗縣苑裡鎮內區，除去年重點執行的上館、泰田、舊社里，今年則擴大篩檢至其餘七個里，包括蕉埔、南勢、山腳、玉田、社苓、石鎮、山柑里。

結果發現，總篩檢1662人中，有344位C肝抗體陽性個案，其中325位個案年齡大於50歲，佔比近九成五；至於50歲以上接受篩檢人數共1363位，C肝陽性率高達23.8％，顯示50歲以上每四人就有一人曾經罹患或現是C肝患者。

除了苑裡鎮外，肝基會也運用聚焦高危險地區的策略於苗栗縣後龍鎮五個里及大湖鄉兩個村，而50歲以上者C肝陽性率都快接近兩成，再次印證「地域性」及「年齡」聚焦的篩檢策略效益。

楊培銘說，不少民眾病識感低落，經估計有15至20萬的C肝病友罹病卻不自知，急需依靠「篩檢」找出患者；目前健保全面提供C型肝炎全口服藥物給付，療程短僅需8或12周，治癒率高達98％且安全性高，呼籲民眾應多加利用，主動篩檢、積極治療。

C肝 患者 健保

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