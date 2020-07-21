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新海研1號交船 蔡英文任命名人：帶領台灣重新認識海洋

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新海研1號交船典禮上午在台灣國際造船股份有限公司基隆廠舉行。記者曾學仁／攝影
新海研1號交船典禮上午在台灣國際造船股份有限公司基隆廠舉行。記者曾學仁／攝影

台灣海洋研究迎接新篇章，科技部斥資6億元打造的新海研1號，今天正式交船。科技部表示，新海研1號預計年底首航關島，主要任務以大氣與海洋為主，該船配備船首氣象塔，可搜集氣象資訊即時回傳氣象局；船隻也具備動態定位系統、多音束探測儀等，多功能可進行跨領域研究。

總統蔡英文擔任新船擲瓶人及命名人。蔡英文致詞時，引述作家廖鴻基之言，台灣缺乏海洋教育，長期背對海洋，失去接觸海洋的機會。如今，台灣人打造的新海研1號正式交船，將帶領台灣社會重新認識海洋。

蔡英文也說，新海研1號將開闢高雄、關島、帛琉航線，對西太平洋的颱風、深層區、馬里亞那海溝、北赤道洋流等領域展開研究，建立台灣在西太平洋島嶼的科學研究關鍵地位。

科技部耗資16億打造3艘新海洋研究船，與勵進號研究船共同組成國家海洋研究隊。其中800噸的海研船「新海研2號」、「新海研3號」，去年底交船，分別由台灣海洋大學、中山大學營運管理。2200噸的「新海研1號」，原預計今年第1季交船，但受疫情影響，上月底完成驗收，今天上午在台船公司基隆廠舉行正式交船典禮。

科技部規劃，新海研1號的任務以大氣與海洋為主，2號、3號則分別以生地化循環、海洋工程為主，勵進號則以深海探測為主。

科技部長吳政忠在致詞時指出，新海研1號交船，代表台灣在海洋科學研究的新里程碑。科技部響應政府「向海致敬」政策，以海洋國家為核心目標，結合海洋、大氣、地質、衛星等跨領域研究，提升海洋探測技術，培育新一代海洋科研人才，促進海洋永續發展。

科技部也表示，新海研1號，具備超過40天游水及食物的遠洋研究能力，配備船首氣象塔、動態定位系統，單音束科學魚探測深儀及淺海、深海多音束測深儀及水下定位系統，可進行海上定點及精準的水深與地形研究。

科技部表示，未來新海研1號的研究特色，將以大氣與海洋的聯合觀測為主，並規劃建立大氣與海洋聯合船載氣象雷達及海氣象浮標觀測網，進行有關中光層及海底生物與生態等研究。

負責營運新海研1號的台大海研所所長詹森表示，新海研1號比舊的「海研1號」大了一倍半，可搭乘19名船員、28名研究員。且不少設備是新海研2號、3號沒有的，例如船首氣象塔、動態定位設備，以及2組多音束測深儀，可解析海底地形。

詹森也說，若經費取得順利，未來一年內，新海研1號將增設「大氣雷達」，船隻設備即達到國際級水準，是展現我過經濟實力，也是伸張海權的重要指標。

新海研1號交船典禮上午在台灣國際造船股份有限公司基隆廠舉行，蔡英文總統（中）親自出席。記者曾學仁／攝影
新海研1號交船典禮上午在台灣國際造船股份有限公司基隆廠舉行，蔡英文總統（中）親自出席。記者曾學仁／攝影

蔡英文 關島 台灣人

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