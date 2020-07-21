新興菸品比傳統紙菸更毒 南投衛生局將開辦學校戒菸班

針對新興菸品逐漸進入校園，南投縣衛生局指出，比起傳統菸品，新興菸品更恐怖，因為電子煙的煙油中加入葡萄、巧克力等新奇口味香精，同時添加丙二醇使氣味變得更為濃郁，常常吸引年輕人好奇嘗試，因而傳染同學繼續使用；特別是加熱式菸品的尼古丁，加熱後會產出數十種毒害物質。

南投縣衛生局近來與縣內國高中結合，辦理校園菸害防制計畫，不但透過衛教宣導青少年反菸、拒菸，同時開辦戒菸班，提供深度戒菸技巧，也在校內舉辦闖關活動，以寓教於樂方式推廣菸害防制教育，減少學生及青少年接觸菸品的機會。

衛生局表示，事實上多數電子菸中含有尼古丁、甲醛、乙醛、丙二醇、丁二酮、多氯聯苯醚、重金屬或其他藥物及香料等有害物質，不僅傷害人體健康，還潛藏爆炸的危機。加熱式菸品（iQOS）運用晶片控溫原理快速加熱，蒸出菸草柱裡的尼古丁，加熱產出的有毒的物質更多。

衛生局並說，不少打著吸電子菸有助於戒菸的功效，其實是菸商刻意採用各種行銷手法，設計新穎造型或添加不同香味料的產品，吸引青少年使用。吸食電子煙一樣會上癮，可能還比傳統紙菸還毒，不但無法幫助戒菸還會延後戒菸的時機。