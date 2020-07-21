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飯店插卡有學問？網友首推名片 最慘苦主：健保卡留在土耳其

聯合新聞網 / 綜合報導
飯店示意圖。圖片來源／ingimage
飯店示意圖。圖片來源／ingimage

現在有許多飯店旅館都採插卡通電，在只有一張房卡的情況下，要短暫外出還必須抽起房卡斷電，其實會有點麻煩，因此有不少民眾會用自己的卡片代替房卡。就有一名網友在臉書社「爆廢公社公開版」發起討論，釣出許多有相同經驗的網友。

網友在「爆廢公社公開版」表示，他在海拔一千多公尺深山的溪頭，並PO出一張照片問「在外過夜，住宿房卡你們都插什麼呢？」引起不少網友回覆討論。

住飯店不想插房卡，最多網友推薦以「名片」代替。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
住飯店不想插房卡，最多網友推薦以「名片」代替。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
原來不少網友都有類似經驗，回覆相當精彩，「名片」、「甜心卡」、「 健保卡」、「提款卡」、「悠遊卡」、「信用卡」、「拿到什麼插什麼，這個月初去玩拿到好市多卡」。其中「名片」好取得，忘記帶走也不會心疼，是許多人的首選。

這則貼文也釣出幾位掉卡的苦主表示，「我的健保卡還在土耳其啊！」、「信用卡，然後忘記帶回台灣，直到飯店找上台灣的銀行，銀行通知我我才發現……」

此外，也有網友表示不是所有飯店都可以隨便插一張卡的，「現在有些比較新的飯店、商旅，用別的卡插會沒有用，還是得用他們的卡」、「新的飯店會有另外一張房務專用卡，Check in完進房內冷氣都是開好的！比較舊的飯店我就隨便插個會員卡」、「感應式的就用悠遊卡或停車場的感應幣，小旅店的通常缺乏管理，不會知道你插了什麼」。

爆廢公社 健保卡 悠遊卡 觀光

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