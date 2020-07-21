里山動物列車2.0掰掰！8月2日走入歷史 行駛班次一次看

里山動物彩繪列車2.0功臣身退。交通部台鐵局與農委會林務局今天宣布，里山動物列車將於8月2日走入歷史；台鐵局長張政源說，去年6月首航里山列車2.0後，迄今吸引200萬旅客搭乘，為讓民眾留下更美好的回憶，喚起大家注意環境保育、動物保育的重要性，即起在至7月31日台北車站舉辦「走入里山-里山航行自然書寫創作聯展」活動，歡迎民眾參觀。

去年6月4日里山動物列車2.0正式啟航，行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州，車頭由環頸雉和石虎扮演引航者，車廂內採用四個生態系作為背景，吸引鐵道迷搶拍。

張政源說，里山2.0去年首航後，每周開24列，所到之處很受歡迎，超過200萬名旅客搭乘，是活生生的教育，讓生態變成生活，使用交通工具同時也可以體驗台灣生態之美。

張政源說，一轉眼一年過去，凡事都有個盡頭，里山列車將暫時畫上休止符，停航前在北車西側通廊舉辦十天創作展，把對生態的愛好、對里山動物的關懷表現出來，「這些生態就是我們的國寶」。不過他說，不希望該列車就此走入歷史，未來會努力賦予更重要的生命，以3.0或是4.0姿態一直走下去，同時預告10月份也會和科技部推出科普列車。

林務局長林華慶則說，從1.0到2.0，在台灣及國際運行上都創下紀錄，不管旅客是在月台上看到還是實際進入車廂，都從該列車設計或文案啟發了許多感觸，開啟了知識探索。他說，推出後得到各年齡層的回饋，所有疲憊都感到值得，現在只是暫時畫上休止符，跨部會的合作不會停。

森活情報站粉絲代表朱利安說，里山2.0不單單是可愛動物圖案，而是單純、樸實的象徵，該列車就像一雙翅膀，帶她穿越過城市、穿越過田野，是很踏實和幸福的感覺。

去年首航是機務處長，今年以鐵道迷身分回來宋鴻康說，里山2.0使用EMU800型，加入美學概念，連兩個駕駛室都有彩繪，第二節車廂也有很多動物模型，整體看起來非常漂亮。開航後發生很多奇異的事情，像是司機員先後看到孔雀、山羌等野生動物會減速慢行，推估是因為該列車賦予的教育功能，激起鐵路從業人員愛護動物的心，別有意義。