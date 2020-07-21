宣揚Taiwan can help 郵局今發行防疫郵票

近來天氣炎熱，光是走在路上就讓人直冒汗，紫外線指數更是高得嚇人，因此做好防曬措施讓人安心不少。就有一名男網友表示自己實在是抵擋不過高溫，便撐傘去上班，但一路卻只有他一個男生撐著傘，讓他擔心是否會引來異樣眼光？

2020-07-21 11:02