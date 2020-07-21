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宣揚Taiwan can help 郵局今發行防疫郵票
今年全球爆發新冠肺炎疫情，台灣防疫交出亮眼成績單，甚至還打出「Taiwan can help」口號，贈送大量口罩給重災區。為宣導政府防疫措施，中華郵政公司今天發行「防疫郵票」一套兩枚，面值分別為13元、15元。
中華郵政今天下午將在郵政博物館舉辦郵票發行典禮，包括行政院長蘇貞昌、政務委員唐鳳、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、經濟部長王美花等人都會出席。
根據中華郵政公司的設計，防疫郵票採橫聯刷設計，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「Taiwan Can Help」的過橋文字。
其中面值13元郵票，是以地球經緯線象徵疫情蔓延全球，醫護、環境消毒人員及民眾共同積極投入防疫行動，傳達全球攜手防疫意涵；面值15元郵票分別以防疫物資有效率的生產與配送、病毒檢測與疫苗研發，及配合居家檢疫或隔離、搭乘大眾運輸戴口罩、勤洗手等措施，展現全民團結防疫的決心。
配合郵票發行，中華郵政公司表示，也將印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、明信片各1批，提前於7月17日發售；另製作預銷首日戳套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購；另限量發行郵摺1款，於「防疫郵票」發行典禮會場及集郵電子商城供售。
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