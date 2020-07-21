咳嗽數月不以為意 就醫發現是肺腺癌

陳姓女子咳嗽數月，因不是特別嚴重，認為是輕微感冒，不以為意，後來得知肺癌已連續9年蟬聯十大癌症之首後，決定到嘉義基督教醫院檢查，經胸部低劑量電腦斷層掃描，發現一顆0.9公分的肺結節，最後確診為第一期肺腺癌，所幸及早發現切除，目前恢復順利，接受院方密切追蹤中。

嘉基指出，胸腔外科當時判讀陳女的斷層掃描呈現「毛玻璃狀病灶合併中心部分實質化」，為早期肺癌的機率相當大，排除遠處轉移、接受電磁支氣管鏡導航行術前定位與單切口螢光胸腔內視鏡，行肺部分切除後，陳女恢復順利，第二天便出院。

嘉基胸腔外科主任醫師張家銘表示， 民眾長時間咳嗽建議到院檢查，謹慎處理，早期肺癌大多無症狀，要以低劑量電腦斷層掃描，才能提供比傳統X光片更佳解析度的篩檢，但肺部小結節或腫瘤，良、惡性有不太相近的影像表現，還需要醫師專業判斷，非所有肺結節都需要立即手術切除。

近年來肺癌進入精準醫療，如晚期肺癌根據腫瘤基因檢測，透過抽血採取微量腫瘤的DNA，進行次世代基因定序，來判斷是否以標靶藥物或者免疫治療，大幅改善以往只有化學治療產生的不佳效果。

張家銘說，在治療過程中動態追蹤抗藥性，並調整藥物，為病人提供適切完整的治療照護計畫，手術治療近年來強調微創，更少、更小的傷口與疼痛，如篩檢出小於一公分毛玻璃狀的一期肺癌甚至零期原位癌，更可使手術切除的範圍縮小，減少病患肺部損失，術後恢復更快。

張家銘說，越小的肺病灶切片越困難，且胸腔鏡手術與傳統手術不同，無需倚賴醫師的手部觸覺，以先進的定位方式，如同導航系統般，讓外科醫師快速得知病灶的位置。