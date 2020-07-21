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影／情緒體質調理好 40歲熟女也能再孕

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
衛福部豐原醫院中醫科醫師鄭名惠表示，體質調理好，受孕就容易。記者游振昇/攝影
衛福部豐原醫院中醫科醫師鄭名惠表示，體質調理好，受孕就容易。記者游振昇/攝影

現代人結婚的年齡越來越高，受孕率也相對降低，尤其八、九成的女性壓力大，導致情緒、體質都受影響，衛福部豐原醫院中醫師說，近來中醫針灸醫學實證受孕成功的案例越來越多，主要是體質調理好，不論是自然受孕或是做試管嬰兒，40多多歲的女性，也有機會懷孕成功。

豐原醫院中醫師鄭名惠表示，前年一位42歲媽媽，第一個小孩已經國小六年級，當時不是特別治療她不孕問題，而是為了改善她掉髮的情況，身形瘦弱的她，沒想到經過中藥調理，體質、及掉髮情形改善，還意外再懷上第二胎。

很多女性的情緒比較容易緊繃、且花在照顧自己的時間上少，容易產生比較虛的體質，不容易受孕，主要是女性在中醫的肝鬱，也就是情緒部分、做一些氣血調理，對女性的身體、或生孕率上有一大幫助。

中醫師鄭名惠表示，一般內科調理大約一至兩個月左右，因為女性有輸卵管、排卵、及子宮等問題，針灸部分則會著重於氣海關元、大赫、以及背後八髎穴等位置，改善脊椎神經八部最主要源頭，以針灸或溫灸治療，並在三陰交、太衝穴等位置加強。

情緒、體質改善，受孕率自然提高，鄭名惠說，她曾在南部服務，成功讓幾位比較不容易受孕、或想做試管嬰兒的女性成功懷孕，目前回到中部家鄉服務，也希望讓在地想懷孕的女性受孕成功。

中醫 試管嬰兒 針灸

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