400萬份「動滋券」力挺運動好生活 即日起開放登記

文 / 教育部體育署 廣告

疫情衝擊許多商家和業者的生意，政府站在第一線推出各種振興方案，除了討論熱度最高的三倍券，你知道還有「動滋券」可以領嗎？凡本國國民與持有居留證非本國籍配偶者，皆可在7月20日至26日上網登記抽籤，7月28日將抽出400萬份價值500元的動滋券。

不論是想買新的健身裝備、報名某個運動課程或者添購新鞋，動滋券振興方案絕對是你這個夏天最好的消息！教育部體育署捲袖加碼20億力挺運動產業，一張動滋券可以做運動、看比賽、添裝備，不論是去運動場館做運動、觀看運動賽事、購買體育用品、參加體育活動、運動旅遊，通通可以派上用場。

動滋券的網路登記方法很簡單，依照身分證件最後一碼進行「單雙號分流」，單號在週一三五登記，雙號在週二四六登記，週日單雙號都可登記。兩天後抽出400萬份動滋券。透過簡訊和Email通知亦可上網查詢，填寫領券人資料後8月1日即可使用。動滋券是綁定個人使用的線上電子錢包，有500元抵用額度且不限抵用次數，不足的部分自付差額，可多券使用。舉例來說，想幫孩子買球鞋的家長，就可以一次使用多券折抵，實體消費搭配三倍券消費也沒有問題。

使用前記得到動滋網查詢，只要在消費期間前往「符合參與資格之運動業者」，臨櫃出示動滋網取得的QR-code就可以輕鬆消費；若是有提供線上預約的店家（例：運動場館），民眾也可先到動滋網預約服務。此外，凡是動滋網可以搜尋到的平台業者及商品，就可以直接在線消費。動滋券和三倍券的目的相同，旨在鼓勵民眾出門體驗和消費，因此不適用於所有網路購物喔！

動滋券申請步驟簡易，只要在7/20至7/26間到「動滋網」登記，抽籤結果預計在7/28公布，幸運獲得的民眾則會收到Email和簡訊通知。 圖／教育部體育署 廣告
動滋券申請步驟簡易，只要在7/20至7/26間到「動滋網」登記，抽籤結果預計在7/28公布，幸運獲得的民眾則會收到Email和簡訊通知。 圖／教育部體育署 廣告

被譽為最傑出物理學家的愛因斯坦曾經說：「運動給我帶來了無窮的樂趣。」運動已是現代生活不可分割的一部分。動滋券的使用範圍囊括體育活動、運動旅遊和電競商品，一券在手，幸福生活通通有。合作品牌和商家五花八門，從販售運動商品的迪卡儂、摩曼頓、運動市集和強生運動科技，健身塑體的Curves可爾姿和World Gym，推廣各類運動的動見網球、伊貝特報名網及青年救國團，一直到那米哥國際旅行社和大魯閣棒壘打擊場…等等。動滋券結合時下生活，好康多又很好用。 7月20日立刻上動滋網登記，7月28日公布抽籤結果，8月1日就可以開始在實體店家或透過線上平台使用，使用期限可至年底12月31日。符合運動產業發展條例第四條之業者也可加入，7月9日起已開放業者線上申請，經教育部體育署審核通過即可成為動滋券抵用商家。想了解更多動滋券資訊請上官網don500.sa.gov.tw，或撥打客服專線02-8771-1053～02-8771-1062。

教育部體育署 廣告

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