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不可不知！餐飲店應設置資源回收設施 補助活動開跑
外食族大增，使得免洗餐具使用量大增，環保署為提升廢紙餐具回收成效，推動紙餐具循環友善店家補助計畫，針對店內提供座位及1次用紙餐具的自助餐店及便當店，補助設置紙餐具回收設施及分類語音提醒設備，申請要快。
環保局長謝世傑表示，環保署已研擬「餐飲店業應設置資源回收設施規格及其他應遵行事項」，預計110年1月1日發布實施，未來針對紙餐具回收將有較具強制力的規定及罰則，務必先做好準備，以免受罰。
台南市長黃偉哲表示，此計畫申請期限自即日起至今年10月15日止，補助名額有限，歡迎南市市符合資格的店家 (約300家)，盡速向環保局提出申請。黃偉哲也呼籲，廢紙餐盒（杯、盤、碗）會在表面塗上聚乙烯 (polyethylene，PE)，或以浸臘處理，因屬於複合材質，進行回收分類時應歸類為「廢紙容器類」，並妥善「清理、分類、堆疊」，以提升回收成效，為環境減少負擔。
環保局請符合申請資格條件的店家，請多加利用這次的補助，或洽諮詢專線06-2686751分機302、309、06-2890092或06-2900680，若需申請相關文件請至台南市政府環境保護局首頁/便民服務/文件下載(https://reurl.cc/4ReKqv) 下載。
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