不可不知！餐飲店應設置資源回收設施 補助活動開跑

人難免有一種莫名慣性，像交辦的作業或工作總要拖到「死線」 （dead line）的前一刻才願意交差，這種行事拖拉的頑固性格，常被安上沒效率的負評，台語有句俗諺「屎擠尻川口才要放」形容最為貼切，而在心理醫學上，有這類「症頭」的人可能已經患了「拖延症」，但認真來說，拖延到底是不是一種病？

2020-07-21 04:37