熱爆！男撐傘怕遭人側目 網給忠告：別跟自己過不去

近來天氣炎熱，光是走在路上就讓人直冒汗，紫外線指數更是高得嚇人，因此做好防曬措施讓人安心不少。就有一名男網友表示自己實在是抵擋不過高溫，便撐傘去上班，但一路卻只有他一個男生撐著傘，讓他擔心是否會引來異樣眼光？

男網友在PTT八卦版發文表示，近來天氣炎熱，上班通勤時間走在路上卻沒有遮蔽物，讓人熱的直冒汗， 因此男網友只好「撐傘遮陽」，但人來人往的路途中只有他一個男生撐傘，讓他不禁感嘆「這行為很奇怪嗎？」

男網友描述自己的煩惱後，多數網友就給出忠告「還好，現在的紫外線太強了」、「不會，防曬很重要」、「皮膚癌跟被笑選一個」、「皮膚癌不是鬧著玩的」、「請不要中暑」、「這種天氣大家都應該要防曬」、「我也每天抹防曬+撐傘」、「不想撐傘也要穿長袖，還是要注意紫外線傷害」。

還有其他網友認為，「防曬不分男女，不要跟自己的膚質過不去」、「不論男女不撐真的很猛」「之前才一個新聞男生中暑的比例比較高，因為性別歧視」、「就性別刻板印象，有統計出熱傷害男>女，因為男不愛撐傘」、「撐好撐滿，別人想法根本不重要」、「撐啊！別人眼光不代表你的人生」。

根據元氣網報導，頻頻高溫狀態之下，7月1日至10日短短10天，熱傷害引發民眾至急診就醫人次創下4年來新高，其中「男性就診人次是女性的2.65倍」，專家鼓勵男性應撐傘避暑，切勿忽略熱傷害。

近來，台灣各地飆破35度以上高溫、紫外線曝曬級數達過量級以上，中央氣象局就建議民眾應採用適當物理性防護措施，如衣服、帽子、遮陽傘及太陽眼鏡等，或是持續塗抹適當防曬油，也應避開上午10時至下午2時在烈日下活動，以避免紫外線傷害。