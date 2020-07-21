連日高溫中風患者增加 醫師：別以為冬天才會中風

炎夏也是中風的好發季節，台南市立安南醫院最近就接到不少中風個案，醫師表示，不少人以為天冷才會中風，事實上盛夏中風個案也不少，特別是缺血型的中風，又以平日有三高與心律不整問題的患者，中風機率高，盛夏還是要注意。

一名60多歲、平日有三高問題的患者，最近突然發生右側肢體無力的狀況，由於症狀並非很嚴重，一開始還不以為意，上午發生後一直到下午還沒有改善，才在家人催促下到安南醫院就醫。

經診斷為左側大腦的缺血性腦中風，患者過去曾有冠狀動脈狹窄的情況，放置過支架，醫師檢查發現左側頸動脈也嚴重狹窄，經進行氣球擴張與支架置放，出院後並使用三高與抗血小板藥物，目前狀況穩定。

安南醫院腦神經外科醫師張哲肇表示，盛夏因為容易流汗，造成血液濃稠，或是因為室內有冷氣，造成室內外溫差過大，血管收縮，血壓升高，都容易引發中風。

他表示，中風有缺血性及出血性兩種，其中又以前者居多、約占7成，急性缺血性腦中風的發生與「三高」(高血壓、高血脂、高血糖即糖尿病)和抽菸關係十分密切，如病人又有心律不整者，尤其是「心房纖維顫動」者更是高危險族群。

三高及抽菸會造成動脈硬化，血管內壁增厚，並形成硬化斑塊，斑塊引發血管管腔狹窄，一旦有血塊就可以發生堵塞，形成腦中風。

張哲肇表示，頸動脈是通往腦部主要血管之一，也是大腦主要血液供應來源，左右各一位於頸部前方側邊。

國外研究顯示頸動脈狹窄程度若大於70%以上，在18個月內發生急性缺血性腦中風機率將高達24%，狹窄程度達50%~69%者，約22%機率在5年內會發生腦中風。一旦有頸動脈重度狹窄，尤其是已發生急性缺血性腦中風或暫時性腦缺血者，病人就必須考慮評估接受頸動脈氣球擴張與支架置放或是頸動脈內膜切除手術。