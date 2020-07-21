更年期讓她煩躁、易怒 中醫調理恢復笑容重拾好人緣

一名45婦人平日與同事相處融洽，但隨著天氣炎熱，最近常感到煩躁、易怒，身體一陣陣烘熱、半夜睡不著，且月經開始混亂，像變一個人似的，經家人陪同前往中醫就診，原來她正值更年期，透過規律服用中藥、針灸治療後，終於逐漸恢復笑容，重拾辦公室好人緣。

亞洲大學附屬醫院中醫部醫師黃瀞瑩指出，更年期是賀爾蒙變化的過程，由於年齡增長、卵巢退化，身體各項功能產生變化，出現煩躁易怒、潮熱汗出、手足心熱、頭暈目眩、心悸失眠、口乾舌燥、食慾差等症狀，有時還會發生萎縮性陰道炎、頻尿、尿失禁、皮膚乾癢等症狀。

她比喻，若把女性身體比喻為銀行，「月經是金融風暴，而更年期則是全球金融海嘯」，身心都遭受更大、更全面的衝擊。

黃瀞瑩說，中醫早有更年期的記載，將「腎氣衰」的過程稱為「天癸竭」，著重臟腑在心、肝、腎，最常見的狀態是「心肝火旺、肝腎陰虛」，通常會透過知柏地黃丸、當歸六黃湯、甘麥大棗湯、加味逍遙散、芍藥甘草湯等治療。

此外，隨著生活習慣不同，身體也堆積不同的廢物需要清理，如貪涼的人常帶有寒、濕、瘀，喜食烤、炸、辣、醃漬品的人常帶有濕熱，由於體質差異，會凸顯身體素有的弱點，故中醫會根據患者的體質擬定療程。

黃瀞瑩提醒，在臨床經驗中，經前症候群較嚴重的女性，如在每次月經前一兩周感到情緒起伏、腰痠、胸部脹痛、下腹悶痛、頭痛、腹瀉等，代表身體在面對賀爾蒙變動較為敏感，故日後更年期的不適也較為明顯。建議這類女性朋友應「超前佈署」，積極調理身體，讓自己處於好的狀態，好為日後更年期做準備。