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台北、南投氣溫「亮紅燈」 吳德榮：全台晴朗酷熱

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／擷取自中央氣象局官網
受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／擷取自中央氣象局官網

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天(21日)至周四(23日)，台灣在低層大氣「太平洋高壓」西緣，盛行偏南風，中層「太平洋高壓」籠罩，天氣持續「晴朗酷熱」，各地區最高溫約在36、37度。

吳德榮還說，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；要持續注意防曬、防中暑。今天各地區氣溫：北部24至37度、中部22至37度、南部23至36度、東部23至37度。

吳德榮表示，昨天台北市(氣象局)因無海風調節，再加上「熱島效應」，最高溫38.2度，但是台北市其他十幾個平地觀測站的最高溫都只在36度左右；南投服務區最高溫達39.5度，也比南投市觀測站高了約4度之多。可見地理環境是造成「極端高溫」的重要因素。

不過吳德榮也提醒，雖然台灣附近中層有「太平洋高壓」籠罩，但其沉降氣流，並不足以抑制低層高壓西緣的「大氣不穩定」，故午後有對流發展，山區及北部、中南部局部平地受影響，有「大雷雨」發生的機率，應注意「雷擊、強風、瞬間強降雨」。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周五(24日)至下周一(27日)鋒面接近，大氣低層轉為西南風，中層「太平洋高壓」略減弱，天氣持續晴朗酷熱，各地區高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部有局部降雨；午後對流發展，大部分在山區，部分鄰近平地亦受影響，局部地區仍有「大雷雨」發生的機率，應持續注意。

氣象局表示，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。

此外，新北市、嘉義市、台東縣地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷、桃園市、嘉義縣、臺南市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

高溫 吳德榮 天氣動態

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