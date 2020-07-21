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瘋體態也要顧口欲 餐廳端出健身系餐點

聯合報 / 記者陳睿中／台北報導
wildwood於午間所推出「原木燒烤澳洲頂級牛排沙拉」，將菲力搭配白花椰泥、藜麥等蔬菜上桌。 圖／wildwood提供
wildwood於午間所推出「原木燒烤澳洲頂級牛排沙拉」，將菲力搭配白花椰泥、藜麥等蔬菜上桌。 圖／wildwood提供

近年運動風氣盛行，愈來愈多人有健身習慣，也有許多人以運動為基礎，再搭配飲食控制，達到控制體態的效果。由於該族群挑選餐點的重點項目，為減醣、富優良蛋白質、大量蔬菜、少添加物等特色，有愈來愈多餐廳近期也推出藜麥、菇蕈、未來肉等食材，讓料理在養生與美味之間達到新的平衡，成為另一種用餐趨勢。

以美式早午餐為主的「樂子」近期就以健身族的需求為出發點，以高纖餅皮為基底，搭配上鷹嘴豆、羽衣甘藍、甜菜根、醃白花椰菜、切片酪梨等9種蔬菜，推出「中東鷹嘴豆輕蔬餅」。至於「wildwood」燒烤餐廳，於午間推出「原木燒烤澳洲頂級牛排沙拉」，選用三分熟菲力為主角，搭配白花椰泥、藜麥與多種時蔬，並以柚子芥末醬佐味，大量蔬菜的配置，也成為許多運動族或粉領族的用餐新歡。

「烘焙密碼」選以歐式麵包搭配鮪魚、雞蛋沙拉、生菜、馬鈴薯、燻雞肉等健身菜單常見食材，推出4款針對運動族所設計的「歐FIT超級堡」。而來自日本、以抹茶甜點擄獲眾多少女心的「辻利茶舖」，也將茶葉結合生菜，推出和風嫩雞茶葉沙拉、和風燻鮭魚茶葉沙拉等3款套餐。

勝政豬排以「新豬肉」推出豬排蔬食套餐。 圖／勝政豬排提供
勝政豬排以「新豬肉」推出豬排蔬食套餐。 圖／勝政豬排提供

而在健身飲食風潮中，已經席捲全球餐飲的人造「素食肉」也沒缺席。「金色三麥」選用由豌豆、甜菜根、椰子油等純植物製成的「未來漢堡排」，推出「超越未來蔬食堡」。來自日本的「勝勢豬排」、「勝政豬排」，以及「泰迪農園咖哩」，則是選用全植物製成「新豬肉」，推出一系列豬排蔬食套餐、豬排咖哩，標榜零膽固醇，還比真豬肉的卡路里少66%、飽和脂肪少86%，鈣質、鐵質也更豐富。

提供蔬食自助餐的「果然匯」，近年亦加入未來肉元素，推出生菜素若鬆、竹串積若丸、義式茄汁若丸麵等多款菜色變化；而為了讓健身愛好者可以能盡興吃鍋，「老先覺」以鴻禧菇、雪白菇、香菇為主的拼盤，配上低鹽度的和風昆布鍋湯底，推出多纖菇菇鍋套餐，並配上輕量肉盤，適時補充蛋白質。

業者表示，健身飲食控制者，難免對熱量、蛋白質錙銖必較。在基礎菜單上增添健身系餐點，除了可讓健身飲食者在外相對易於維持習慣，同時也能滿足一般消費者偶爾想「輕食一下」的需求。隨著運動人口持續增長，估計未來還會有更多的養生型、健身型餐點亮相。

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