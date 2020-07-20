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北市十大死因 肺癌連34年蟬聯冠軍

聯合報 / 記者張世杰／台北報導
台北市衛生局昨天公布「2019年台北市十大死因」統計結果。記者張世杰／攝影
台北市衛生局昨天公布「2019年台北市十大死因」統計結果。記者張世杰／攝影

台北市最新的2019年十大死因出爐，慢性疾病就囊括7項，癌症仍續居首席，若進一步解析十大奪命癌症，肺癌連續34年蟬聯死因之首，值得注意的是，婦女生命殺手的乳癌，跟2018年相比前進2名，躍身為次席。

台北市聯醫中興院區醫務長吳岱穎表示，國人罹患肺癌，除了PM2.5的議題，還有傳統常見的危險因子，例如男性部分有抽菸習慣、女性接觸油煙機率高等，至於罹患乳癌的因素，包括遺傳、基因、肥胖及家族史。

衛生局指出，目前設籍台北市30歲以下有性生活史的女性民眾，台北市提供每年1次的免費子宮頸抹片檢查服務，並且提供篩檢疑似陽性個案追蹤，相關訊息可以至網站：https://reurl.cc/ZOK1kg查詢。

北市府昨天公布「2019年台北市十大死因」統計結果，2019年台北市民死亡人數為1萬8024人，死亡者年齡中位數為80歲，按照標準化死亡率，在全國22縣市中，除連江縣之外，台北市是最低縣市。

至於十大死因，惡性腫瘤的癌症（占29.5%）仍居首位，其餘依序為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、事故傷害、敗血症、高血壓性疾病。

若進一步分析十大癌症死因，以肺癌居首，其次依序為女性乳房癌、腸癌、肝和肝內膽管癌、前列腺癌、胰臟癌、胃癌、口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤、卵巢癌；若跟2018年相比，女性乳房癌前進2名，躍身為次席。

衛生局表示，觀察性別統計，男女的前三大死因，皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎，又跟2018年相比，僅肺炎的標準化死亡率提升。

癌症 衛生局

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