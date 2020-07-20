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動滋券還能用在哪？ 他整理這些地方讓網友超心動
你登記動滋券了嗎？總計400萬份的動滋券今（20）日上路，可用在運動場館、看運動賽事、買體育用品、運動旅遊或參加體育活動都能用，有網友就發現，500元的動滋券還能在網咖使用，讓網友們都好心動。
有網友在PTT上整理出了北北基13家可以使用動滋券的網咖，「各位肥宅趕快搶起來，500在網咖可以爽爽用」，因為網咖是屬於電競產業歸體育署管，所以屬於動滋券的活動範疇，不過原PO也說明，雖然動滋券可以購買電競產品，但目前還沒有找到相關的合作商家。
文章一出，許多網友都紛紛留言好心動，「好像蠻爽的」、「去網咖吃泡麵加蛋」、「包10碗泡麵」、「麗華行讚」、「麗華行會爆滿吧」，但也有網友認為動滋券花在網咖上非常不合理，「現在還有人在泡網咖喔？」、「家裡沒電腦嗎？幹嘛去網咖？」、「可以買電競滑鼠、電競椅、電競螢幕嗎？」、「笑死，500拿去吃泡麵」、「去網咖吃泡麵嗎？黑人問號」。
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