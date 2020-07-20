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糖尿病腳傷兩年未癒 三總細胞治療介入三個月轉好

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
另一名糖友、退伍軍人王先生今出席表示，腳底傷口3年都沒治好，已決定接受細胞治療；說到激動處，王先生更掩面哽咽，說期待傷口快好、能自由行走跟家人出遊。記者簡浩正／攝影
另一名糖友、退伍軍人王先生今出席表示，腳底傷口3年都沒治好，已決定接受細胞治療；說到激動處，王先生更掩面哽咽，說期待傷口快好、能自由行走跟家人出遊。記者簡浩正／攝影

糖尿病患者害怕受傷，因傷口癒合得慢，往往可能造成潰爛，而細胞治療可望成為新解方。三軍總醫院今公布其自體細胞臨床試驗治療結果，透過外科手術結合新的幹細胞科技來治療糖尿病患者，傷口僅3個多月就癒合，且已一年半未再復發，免除擴大截肢的風險。

三總今舉行記者會，發表與訊聯生技合作的自體脂肪「間質幹細胞」移植慢性及滿6周未癒合困難傷口細胞治療計畫。三總副院長鄭書孟表示，此為國內第一項，也是目前唯一獲衛福部《特管辦法》核可、列入常規可收案執行的自體細胞治療傷口申請案，可望照顧廣大的200多萬糖尿病人口，相當具指標性。

54歲的糖友李先生，已有20年糖尿病歷史，原本是廚師的他因病情控制不當，左腳4趾趾頭已截肢，且因腳部傷口又出現潰爛，2年多來都好不了，且因出門得綁腳、不耐久站、無法提重物等情況，失去賴以維生的廚師工作。

絕望的李先生在影片中說，他後來參加三總外科部部主任戴念梓的自體細胞臨床試驗治療，以自體細胞活化傷口附近組織、促進細胞再生及血管增生，腳部傷口3個多月癒合，到現在1年半多都沒再復發，且只需保持腳部乾淨、維持個人衛生就好，讓他非常開心。

而另一名糖友、退伍軍人王先生今也坐輪椅出席表示，他腳底傷口3年都沒治好，最近更常滲水、嚴重水腫，經戴醫師說有此新技術後，已決定接受治療；說到激動處，王先生更掩面哽咽，說期待傷口快好、能自由行走跟家人出遊。

戴念梓表示，三總此次臨床實驗，為亞洲第一個將困難傷口癒合納入常規治療的細胞治療案。據健保資料庫顯示，國內每年約50萬例患者治療慢性傷口，過去治療慢性傷口需要取皮、補皮，病患要受很多罪，且外科手術有其限制、加上美觀等觀念日增，癒合仍有進步空間。

而間質幹細胞治療是從如腹部、大腿等部位取出自體脂肪組織，具有分化、抗發炎的特性，可分化成為皮膚細胞的一部分，能活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進細胞再生及血管增生，加速傷口癒合、調節免疫能力。國際間更將間質幹細胞用於治療肺損傷、肺纖維化、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的修復。且自體細胞治療兼具可多次使用、減少手術次數並減少麻醉的深度、免排斥、過敏少等優點。

面對未來，戴念梓說包括長照族群、意外傷患、重大手術人口，加上逐年攀升的周邊動脈阻塞疾病族群也可望受惠。不過他也強調，細胞治療需自費、效果也並非百分百有效，而像是體型過瘦、脂肪過少等患者，也須經醫師評估後應用。

三總外科部部主任戴念梓表示，間質幹細胞治療具有分化、抗發炎的特性，可分化成為皮膚細胞的一部分，能活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進細胞再生及血管增生，加速傷口癒合。記者簡浩正／攝影
三總外科部部主任戴念梓表示，間質幹細胞治療具有分化、抗發炎的特性，可分化成為皮膚細胞的一部分，能活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進細胞再生及血管增生，加速傷口癒合。記者簡浩正／攝影
三總今舉行記者會，發表與訊聯生技合作的自體脂肪「間質幹細胞」移植慢性及滿6周未癒合困難傷口細胞治療計畫。記者簡浩正／攝影
三總今舉行記者會，發表與訊聯生技合作的自體脂肪「間質幹細胞」移植慢性及滿6周未癒合困難傷口細胞治療計畫。記者簡浩正／攝影
54歲的糖友李先生，因病情控制不當，左腳4趾趾頭已截肢，且因腳部傷口又出現潰爛，2年多來都好不了，後來參加三總自體細胞臨床試驗治療，傷口3個多月癒合至今沒再復發，讓他非常開心。記者簡浩正／攝影
54歲的糖友李先生，因病情控制不當，左腳4趾趾頭已截肢，且因腳部傷口又出現潰爛，2年多來都好不了，後來參加三總自體細胞臨床試驗治療，傷口3個多月癒合至今沒再復發，讓他非常開心。記者簡浩正／攝影

糖尿病 手術

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