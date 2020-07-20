遊民無處去曬到中暑休克住院 醫：多喝水少曬太陽

好熱的天氣，衛福部立彰化醫院最近一周連續收治5名熱衰竭病人，及一名中暑的50歲遊民。遊民疑因喝水量不足，在溪湖街上昏倒，到院體溫高達攝氏40度，進一步檢查發現他已急性腎衰竭，直到今天仍住院治療。

部立彰化醫院表示，中暑的遊民居無定所，大熱天沒任何防曬措施，照樣在外蕩，5天前被人發現路倒，昏迷不醒，好心的民眾通知119送到部立彰化醫院，急診醫師量測他的體溫為攝氏40度，皮膚乾燥、無尿，疑因喝水不足又曝曬過度，已造成急性腎衰竭，醫護人員搶救後挽回一命，也幸好不必洗腎。

送到部立彰化醫院的熱衰竭病人，都有噁心、想吐、頭暈、大量流汗等不適症狀，在急診室注射較冰涼點滴和藥物，症狀很快緩解，當天出院。遊民休克昏倒後才被送醫，昏倒前應有皮膚乾熱、肌肉痠痛、抽筋等症狀，有些中暑的人甚至發生橫紋肌溶解。

部立彰化醫院急診室醫師黃鎧翊說，一般人夏天不舒服常以為是「中暑」，其實是熱衰竭，待在高熱環境過久，持續流汗，未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，但體溫大多正常或稍微高一點，熱衰竭在某種程度上可視為中暑前兆，中暑是在高溫環境下，身體難以散熱，造成體溫超過攝氏40.5，同時中樞神經功能出現障礙，危及生命。

醫師建議多補充水分和電解質，上午10點到下午4點之間找陰涼地方避暑，不時用濕冷毛巾擦拭身體，在戶外活動應穿容易散熱的寬鬆衣服，撐傘、戴帽遮陽。