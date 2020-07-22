幫爸爸鬆一下 Ella最推父親節送禮1+1

撰文 / 張念慈

父親節腳步近，想好買什麼禮物慰勞爸爸了嗎？身為家中的扛壩子，父親總是壓力滿點，回到家最期待的就是可以好好放鬆，專業按摩椅品牌「TAKASIMA高島」特別推薦「星空椅2.0」，創新4D機芯能夠鎖定穴位、精準按摩，8月9日前更推出買按摩椅送按摩椅、轉盤優惠活動，表達對父親的愛更簡單划算。

TAKASIMA高島與品牌代言人陳嘉樺Ella共同推薦「星空椅2.0」作為今年父親節最佳禮物，即日起至8月9日購買再送沙發按摩椅乙台(市值42,000)。 圖／TAKASIMA高島按摩椅 提供
TAKASIMA高島與品牌代言人陳嘉樺Ella共同推薦「星空椅2.0」作為今年父親節最佳禮物，即日起至8月9日購買再送沙發按摩椅乙台(市值42,000)。 圖／TAKASIMA高島按摩椅 提供

紓壓歸零才能持續進化

「TAKASIMA高島」40年來堅持追求健康及生活的品質、重視消費者的需求，並認為紓壓即為生活的一部份。品牌代言人陳嘉樺Ella分享，自己常靠按摩椅讓將自己歸零，才能持續進化，把按摩椅作為父親節禮物首選，可讓爸爸在忙碌的生活放慢腳步，紓壓、歸零一下。

圖／TAKASIMA高島按摩椅 提供
圖／TAKASIMA高島按摩椅 提供

鎖定穴位精準按摩 星空椅2.0

市面上按摩椅百百種，到底怎麼選擇才能讓老爸最｢桑桑桑｣？TAKASIMA高島推薦「星空椅2.0」，創新的4D機芯，能夠鎖定穴位、精準按摩外，還有身型智能偵測及感應電動伸縮小腿，不論是高壯或精練身型的父親，都可以量身打造最佳按摩位置，提升肩頸、腰部及整體的按摩效果。

高壓讓現代人睡眠品質不好，「星空椅2.0」配備零重力及輕盈舒眠的功能設計，將身體重量平均分布，血液回流可減輕身體平時所承受的重量壓力，對穩定入眠情緒、心情放鬆有很大助益，帶給爸爸最深度的休閒享受。

「愛舒服小沙發進化版A-1600」 圖／TAKASIMA高島按摩椅 提供
「愛舒服小沙發進化版A-1600」 圖／TAKASIMA高島按摩椅 提供

獨家專利 愛舒服小沙發進化版

除了「星空椅2.0」之外，Ella也推薦「愛舒服小沙發進化版」，除強調精緻小巧且同樣具備零重力功能及多種按摩手法外，還擁有獨家專利「隱藏式手部按摩」，透過包覆式氣壓按摩手心、手背和手掌，能夠刺激各種神經，減緩平時忽略的手部疲勞。

圖／TAKASIMA高島按摩椅 提供
圖／TAKASIMA高島按摩椅 提供

最愛爸爸感恩季 買椅送椅賺超多

每年父親節，總要想怎麼幫老公、爸爸、阿公、岳父準備禮物，今年高島除了幫爸爸們紓壓放鬆外，也替大家節省荷包，即日起至８月９日推出最愛爸爸感恩祭活動，凡於活動期間｢購買按摩椅即贈送按摩椅｣，最多可省近10萬元，4款組合包括：
1.買｢星空椅2.0｣（原價198,000，特價158,000），送｢愛舒服 小沙發（享睡版）｣ （市價42,000）
2.買｢愛感受 頂級按摩椅｣ （原價188,000，特價118,000），送 ｢QQ椅 ｣（市價28,200）
3.買｢愛舒服 小沙發（進化版）｣（原價59,800，特價39,800），送｢六星級 美足機｣ （市價10,800）
4.買｢愛舒服 小沙發（享睡版）｣（原價42,000 特價33,800），送｢愛舒服 3D揉感椅墊｣（市價8,500）。

玩轉盤遊戲獲購買優惠

活動期間至門市不需消費即可體驗轉盤遊戲，多項購買優惠好禮等你拿！包括按摩背墊現折5000元再送休閒椅、買三明治跑步機送專用避震地墊、買俏俏腿 翻轉護腿機送高級休閒椅等，讓每個爸爸都能得到最佳寵愛！

詳細資訊請至FB搜尋TAKASIMA高島按摩椅，或官方網站www.takasima.com，亦可洽詢客服專線0800-891-899。

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