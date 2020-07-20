快訊

失聯移工成主廚 被逮後高雄日賣400份蚵仔煎成絕響

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏天海邊戲水眼睛痛 眼角膜恐受損別忘防曬

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
強光下除了皮膚外，眼睛也要做好防曬。圖／本報資料照
強光下除了皮膚外，眼睛也要做好防曬。圖／本報資料照

夏天豔陽高照，除了皮膚要防曬，眼睛也要記得「防曬」，尤其到海邊、高山遊玩踏青，更要小心陽光直射或反射到眼睛，造成角膜損傷，長期下來更可能導致白內障或黃斑部病變。醫師表示，民眾出門最好戴上「抗UV太陽眼鏡」，避免靈魂之窗受到傷害。

為響應國旅，小花（化名）最近到馬祖「報復性出遊」，沒想到一整天騎車看海，晚上眼睛痛到眼淚直流。原來是暴露在過量的紫外線，加上海水反射，造成強光性角膜炎，也就是眼睛最外層的角膜受損，發生紅腫、疼痛、流淚的症狀，更甚者可能影響到視力

開業眼科醫師李怡萱表示，強光性角膜炎最常見於長時間待在海邊、雪地活動的民眾，因為海水和雪地會將光線集中反射，若是未戴太陽眼鏡，便容易灼傷。除此之外，電銲工因為常要直視強光，也容易出現相同的傷害。

李怡萱說，角膜受損當下，視力會下降，雖然經過閉眼、休息後，角膜便有可能再生恢復，也不影響視力；然而若是反覆發生，則可能產生疤痕，且疤痕過大或是位於眼睛中間，便可能影響視力。

有些民眾眼睛痛便直接到藥局買人工淚液或生理食鹽水點，但李怡萱表示，雖然人工淚液和生理食鹽水可以稍微舒緩眼睛因為強光而太乾燥的不適，但由於角膜已經破皮、損傷，因此最好還是需要就診，由醫師開立抗菌、消炎的眼藥水。

另外，多閉眼、休息、冰敷等，也能減少受傷的角膜感染，有助角膜再生恢復健康。但李怡萱表示，最好的方式仍然是預防，尤其是到高山沒有遮蔽處，或是雪地、海邊時，最好戴上合格抗UV的太陽眼鏡。

至於鏡片顏色，李怡萱則建議，不是越黑越好，可選擇灰色或褐色鏡片，一方面避免瞳孔因鏡片太黑反張得更大、一方面也避免太黑時，移動到照明不佳的地方時，容易發生看不清、跌倒等意外。

視力 防曬

延伸閱讀

搶救失明危機 濕性老年性黃斑部病變用藥給付放寬

擦了防曬乳卻還是曬黑？ 那是因為你沒搞清楚這3指標

相關新聞

嘉義以南注意！氣象局發布大雨特報 留意雷擊強陣風

中央氣象局下午2時25分發布大雨特報。氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(20)日嘉義以南地區及各地山區有...

夏天海邊戲水眼睛痛 眼角膜恐受損別忘防曬

夏天豔陽高照，除了皮膚要防曬，眼睛也要記得「防曬」，尤其到海邊、高山遊玩踏青，更要小心陽光直射或反射到眼睛，造成角膜損傷...

好市多的米1個月後都是蟲！她崩潰發文 網友出4招讓米蟲掰掰

生米爬滿了蟲，真的會讓人頭皮發麻！有消費者從美式賣場買回一袋米，一個月後竟長出了滿滿的米蟲，讓她驚嚇不已，懷疑是否品質有問題。不過許多網友指出應該是保存不當的關係，紛紛提供阻絕米蟲生長的妙招。

臭氧空品標準加嚴 擬每年不得超標超過25天

我國臭氧空品標準為8小時平均值60ppb，立委、環團今天在立法院舉辦記者會，訴求進一步加嚴臭氧空品標準，應參考美國每年不能有3天臭氧超標。不過美國臭氧標準8小時平均值為70ppb，比台灣低，環保署表示，空品標準修正草案已新增臭氧達標判定方式為93百分位對應值，換算為每年超標不超過25天，與歐盟相當。

費里尼的逆襲！不爽媒體大亨 還想拍電影諷刺總理

今年適逢義大利電影大師費德里柯．費里尼（Federico Fellini）的百年冥誕，金馬經典影展將於7月24日至8月13日間在台北舉辦「2020金馬經典影展：費里尼100」，完整重現費里尼所執導的24部作品。有別於一般對費里尼早期電影的關注，本文來談談費里尼本人對電視狂潮的回應，供有興趣的影迷了解他生涯中後期的創作脈絡。

國健署調查：青少年紙菸、電子煙不減反升

青少年吸菸與使用電子煙的情形，比想像中嚴重。據國民健康署2019年青少年吸菸行為調查顯示，國高中青少年若有多數好友為吸菸者，其吸菸率較非吸菸者高約13倍外，且1成未吸菸的國高中生也表示，未來若有好友提供紙菸時可能會吸菸。家醫科醫師也呼籲，青少年應勇敢拒菸，也別認為是電子煙就無傷害，未來恐成雙重菸品使用者。

影／夏季觀星來南投秘境就對了！ 杉林溪高海拔無光害

南投觀星一定要上合歡山嗎？縣府推出縣內五大觀星好點，不僅海拔2756公尺的合歡山鳶峰暗空公園，觀光旅遊業者並推薦溪頭、日月潭、杉林溪、猴探井也是推薦的南投著名觀星點，不只溪頭、杉林溪山區車輛管制入園無光害外，日管處更推薦金龍山、蔣公碼頭是觀星的秘境。

空姐穿也帥！韓國廉航Aero K「無性別制服」引熱議

儘管受到新冠肺炎（COVID-19）影響，讓全球的航空業都受到嚴重衝擊，但是仍有新血加入，為市場帶來新的氣象。韓國新成立的廉價航空「Aero K」預計將於今年開航清州－濟州的國內航線，而Aero K所公佈的「無性別制服」，也成為開航前的亮點，引發網友的熱烈討論。

全台烤番薯！台北市、南投縣紅色燈號現38度高溫

全台熱翻，中央氣象局表示，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今（20）日中午前後台北市地區，南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。

高雅潔淨的山中小白花 欣賞原生蘭花之美

農委會桃園區農業改良場針對台灣原生根節蘭屬物種，進行10餘年的種原蒐集、繁殖、栽培、育種及應用等研究，其中，選出白鶴蘭和長距根節蘭與其雜交後代長距白鶴蘭等3種適合平地溫網室栽培物種，復育推廣為生態景觀花卉外，同時也開發為新興的切花。

耆老口述歷史 見證中橫陽金公路開發史

公路總局今推出兩本新書「越山臨海記」以及「青澀的中橫」兩本書，並且在上午舉行發表會，兩本書記載台灣陽金公路及中橫公路發展史，並請來當時參與公路養護建造的耆老到現場共襄盛舉，見證歷史，場面溫馨感人。

「偽出國」行程夯 澎湖旅遊處：遊客分流做好功課出遊

後疫情時代國人不能出國旅遊，大量觀光客湧入離島「偽出國」，澎湖花火節加上暑假到來，暑假第一個周休二日遊客爆量。澎湖縣府旅遊處表示，單日統計來看，近日遊客量比去年同期平均增加2000人左右，仍在可承受範圍內，不過鼓勵遊客不要集中在馬公市用餐，多把關愛眼神放在巷弄美食，最好避開人潮擁擠處。

熱門新聞

嘴破要怎麼治療？ 過來人推「這食物」：3天就改善

威力彩頭獎上看20.8億！4星座「偏財運旺爆」開運時辰、方法公開

目擊妻兒遭車撞死 澳洲袋鼠爸路邊悲痛撫屍觸動網友

一張圖看天氣 氣象局：下周典型夏季天氣要注意兩件事

威力彩頭獎今晚上看20.8億 幸運兒兌獎程序要這樣走

孫芸芸慵懶斜躺 美腿配PRADA秋季新包這畫面太時髦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。