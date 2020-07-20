夏天海邊戲水眼睛痛 眼角膜恐受損別忘防曬

夏天豔陽高照，除了皮膚要防曬，眼睛也要記得「防曬」，尤其到海邊、高山遊玩踏青，更要小心陽光直射或反射到眼睛，造成角膜損傷，長期下來更可能導致白內障或黃斑部病變。醫師表示，民眾出門最好戴上「抗UV太陽眼鏡」，避免靈魂之窗受到傷害。

為響應國旅，小花（化名）最近到馬祖「報復性出遊」，沒想到一整天騎車看海，晚上眼睛痛到眼淚直流。原來是暴露在過量的紫外線，加上海水反射，造成強光性角膜炎，也就是眼睛最外層的角膜受損，發生紅腫、疼痛、流淚的症狀，更甚者可能影響到視力。

開業眼科醫師李怡萱表示，強光性角膜炎最常見於長時間待在海邊、雪地活動的民眾，因為海水和雪地會將光線集中反射，若是未戴太陽眼鏡，便容易灼傷。除此之外，電銲工因為常要直視強光，也容易出現相同的傷害。

李怡萱說，角膜受損當下，視力會下降，雖然經過閉眼、休息後，角膜便有可能再生恢復，也不影響視力；然而若是反覆發生，則可能產生疤痕，且疤痕過大或是位於眼睛中間，便可能影響視力。

有些民眾眼睛痛便直接到藥局買人工淚液或生理食鹽水點，但李怡萱表示，雖然人工淚液和生理食鹽水可以稍微舒緩眼睛因為強光而太乾燥的不適，但由於角膜已經破皮、損傷，因此最好還是需要就診，由醫師開立抗菌、消炎的眼藥水。

另外，多閉眼、休息、冰敷等，也能減少受傷的角膜感染，有助角膜再生恢復健康。但李怡萱表示，最好的方式仍然是預防，尤其是到高山沒有遮蔽處，或是雪地、海邊時，最好戴上合格抗UV的太陽眼鏡。

至於鏡片顏色，李怡萱則建議，不是越黑越好，可選擇灰色或褐色鏡片，一方面避免瞳孔因鏡片太黑反張得更大、一方面也避免太黑時，移動到照明不佳的地方時，容易發生看不清、跌倒等意外。