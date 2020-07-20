好市多的米1個月後都是蟲！她崩潰發文 網友出4招讓米蟲掰掰

生米爬滿了蟲，真的會讓人頭皮發麻！有消費者從美式賣場買回一袋米，一個月後竟長出了滿滿的米蟲，讓她驚嚇不已，懷疑是否品質有問題。不過許多網友指出應該是保存不當的關係，紛紛提供阻絕米蟲生長的妙招。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」裡貼出一組影片和照片，主角是一款爬滿米蟲的台東關山米。女網友表示，她買回來後就分裝一部分到密封桶裡，沒想到一個月後米桶裡都是米蟲。她將就著泡水吃完後，打開米袋要將剩下的倒進米桶，結果袋裡的蟲更多，密密麻麻的幾乎讓她的密集恐懼症要發作。她並說之前買的泰國米也是同樣的保存方式，但都沒有發生過這種問題，因此想問在好市多買米的人是否也遇過類似情形。

部分有過相同經驗的網友跳出來附和，「我買這款也是長米蟲，開封後數見百隻以上密密麻麻米蟲，崩潰」、「這款我買過也是放幾天在室內就長米蟲，從此不敢再買這款」、「我買了2次都長蟲，自此好市多的米被我媽設為拒絕往來戶」。

不過更多網友認為跟米的品質無關，因為蟲卵混入米中很正常，純粹是保存方式有問題，「天氣熱不放在冰箱都會長，哪一種都一樣」。大家也紛紛提供保證不長蟲的保存法，包括以下4招：買回家先放冷凍庫1天凍死蟲卵、開封後存放冰箱、常溫下放蒜頭或辣椒到米裡，以及把米拿去曬太陽，讓米蟲自己跑光。

另有網友指出，這款米的包裝原本就有透氣孔，並非密封，所以比較容易長蟲，但「會長米蟲也是證明米屬於綠色無添加！所以這款米沒有任何問題」，並強調米蟲本身沒有害處，要發文者不用擔心。