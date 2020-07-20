臭氧空品標準加嚴 擬每年不得超標超過25天

我國臭氧空品標準為8小時平均值60ppb，立委、環團今天在立法院舉辦記者會，訴求進一步加嚴臭氧空品標準，應參考美國每年不能有3天臭氧超標。不過美國臭氧標準8小時平均值為70ppb，比台灣低，環保署表示，空品標準修正草案已新增臭氧達標判定方式為93百分位對應值，換算為每年超標不超過25天，與歐盟相當。

環保署空保處長蔡孟裕表示，我國每四年檢討一次空氣品質標準，作為各縣市改善空品的目標，如果當年度無法達到標準，就會加強研議具體原因，此標準不是用來規範或處罰業者。

環保署去年5月預告修正空品標準，PM10的24小時值由每立方公尺125微克降為100微克，年平均值由每立方公尺65微克降為50微克。二氧化硫30PPb降為20PPb，二氧化氮50PPb降為30PPb。去年7月草案公聽會時，外界要求臭氧也應該加嚴標準，環保署近日在草案中增列臭氧8小時達標判定方式。

環保署表示，經蒐集研議歐美及WHO資料，考量我國臭氧8小時標準值60PPb，與歐盟61PPb相當，故達標判定方式採歐盟計算方式，並以93百分比排序計算，每年有365天，因此每年臭氧8小時不得超過25天。

環保署說，2016年發布空氣品質指標時，已將每日臭氧小時值及8小時值都納入預報，實務運作中臭氧小時值扮演預警應變角色，提供各級單位超前減少排放，預為布署；而8小時值是提醒民眾實施防護措施，減少曝露。