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國健署調查：青少年紙菸、電子煙不減反升

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
國健署署長王英偉（右三）等人，日前也曾呼籲青少年勿使用電子煙。圖／董氏提供
國健署署長王英偉（右三）等人，日前也曾呼籲青少年勿使用電子煙。圖／董氏提供

青少年吸菸與使用電子煙的情形，比想像中嚴重。據國民健康署2019年青少年吸菸行為調查顯示，國高中青少年若有多數好友為吸菸者，其吸菸率較非吸菸者高約13倍外，且1成未吸菸的國高中生也表示，未來若有好友提供紙菸時可能會吸菸。家醫科醫師也呼籲，青少年應勇敢拒菸，也別認為是電子煙就無傷害，未來恐成雙重菸品使用者。

國健署菸害防制組科長曾伯昌表示，該調查顯示青少年紙菸、電子煙使用率分別上升至6.0%與4.2%，推估有8.1萬名青少年使用紙菸，其中有近四成、超過3.1萬青少年每天吸菸；另外，有超過5.7萬名青少年目前使用電子煙，其中近一成每天使用電子煙。另外，使用電子煙的青少年中，也使用紙菸的雙重使用者，更高達59.8%，也就是說每10位使用電子煙的青少年，就有6位是同時使用紙菸，雙重使用者比例相當高。

而據國外研究顯示，曾經使用電子煙的青少年會有較高的吸菸意圖，且易開始有吸菸行為，青少年若曾在2年內使用過電子煙，嘗試紙菸的機會比未使用過電子煙青少年多6倍；而美國使用電子煙的青少年中，更高達76.3%為雙重使用者，雙重使用對身體危害高於單一菸品，且難以戒除。

曾伯昌說，依食藥署調查顯示，有8成以上電子煙含尼古丁，電子煙如同紙菸也會讓人成癮。世界衛生組織（‬WHO）也提出警告，「無證據證明電子煙是安全且可幫助戒菸」。故國健署提醒青少年避免因好奇、特殊口味、誤認電子煙的危害較低或誤認可戒菸而使用電子煙。

北榮家醫部主治醫師賴志冠表示，電子煙、加熱菸等新興菸品對青少年影響很大，以上述國健署調查也顯示，紙煙與電子煙使用率都呈上升趨勢。雖然台灣政府目前是禁止，但網路上與實體店家卻不難找，加上同儕影響。也加深青少年的好奇與成癮。

賴志冠說，業者常會以歐美將電子菸納管理的經驗來說台灣應開放，但其實國情不同、且歐美電子菸的使用情形已氾濫，如美國已有27%青少年使用電子煙，與台灣尚不至普遍來說還是有差異，「難道美國開放買槍，台灣也就該開放？」故他認為菸品不應與國際比擬。

而以美國來說，電子煙被規畫成成人戒菸的替代轉換產品，不過就臨床經驗來說，多數吸菸者並不會完全轉換，反而變成雙重使用者，若吸菸者併用不同菸品，有害物質暴露與健康傷害只有增加、沒有減少。且現在電子煙的尼古丁化學合成物比以前更多，甚至可能摻雜毒品，如日前才有球星持大麻電子菸遭警查獲。若將此觀念下放到青少年，恐怕會使青少年不只嚐鮮、更會成癮，恐變成變成雙重菸品使用者。

賴志冠呼籲，不只成人、還在吸菸的青少年請一定要勇敢拒菸，若青少年想戒菸，可以透過醫療院所的戒菸衛教師或社區藥局藥師，提供專業的衛教、諮詢與支持。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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