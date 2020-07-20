影／夏季觀星來南投秘境就對了！ 杉林溪高海拔無光害

南投觀星一定要上合歡山嗎？縣府推出縣內五大觀星好點，不僅海拔2756公尺的合歡山鳶峰暗空公園，觀光旅遊業者並推薦溪頭、日月潭、杉林溪、猴探井也是推薦的南投著名觀星點，不只溪頭、杉林溪山區車輛管制入園無光害外，日管處更推薦金龍山、蔣公碼頭是觀星的秘境。

最近全台真的熱爆了，南投多山觀光主打「哪裡涼快哪裡去！」繼日前民眾上合歡山暗空公園觀星，因觀念教育不足，造成嚴重光害外，觀光處表示，合歡山的星空通過國際暗空協會認證，成為亞洲第3座暗空公園，主要是交通方便有公路可抵達，而且高海拔山區的大氣擾動低，因此成為天文迷跟觀星遊客最喜歡的地點。

杉林溪遊樂區指出，森林園區海拔高，山上氣溫較平地低8到10度，由於無光客早已推動觀星十多年，園方斥資購買天文望遠鏡15台，每天入夜後開放遊客觀星，園方每晚都有星座解說及天文望遠鏡觀測體驗，加上夏季賞螢活動，暑假以來住宿旅客天天客滿。

不只高海拔山區，日管處也推薦日月潭的夜晚同樣有璀璨星空，考量觀星需有較低的光害，推薦國人來日月潭可選擇前潭區的朝霧碼頭、涵碧步道、慈恩塔外，還有金龍山等地都是不錯的觀星地點，但民眾也私下建議涵碧樓下方的蔣公碼頭，因為占坐北朝南的方位，降低來自都會區的光害，是潭畔的觀星秘境。