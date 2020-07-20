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無敵海景！彰化王功商圈推三倍券加碼優惠搶商機

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化八景之一的王功夕照在夏季格外美麗炫目。圖／縣政顧問林保玲提供
彰化八景之一的王功夕照在夏季格外美麗炫目。圖／縣政顧問林保玲提供

振興三倍券商機人人搶，彰化縣芳苑鄉王功商圈19家餐飲店聯袂推出「魚羊雙鮮在王功」，預約10人份風味餐4000元送價值4000元羊奶皂，小吃的部份持振興券打8折，商家建議王功一日遊，除了用餐，到潮間帶戲水，傍晚觀賞彰化八景之一的王功夕照。

彰化縣七大商圈規畫振興三倍券優惠活動，其中王功商圈位在彰化西南角，路途雖遠，但漁村特色十足，商家不讓彰化市、鹿港鎮專美於前，採用在地鮮蚵、鮮蝦魚貝等海產，限量製作鮮味海宴100桌，8月22日到12月29日預約用餐，都可獲贈等值的羊奶皂。

王功商圈19家店家精選人氣小吃，從蚵仔炸、海鮮熱炒到當季螃蟹粉絲堡，7月15日到8月15日持振興券可享8折優惠價。

夏季風浪較小，最適合觀賞彰化八景之一的王功夕照，當地商家建議白天可配合潮汐搭乘海牛車到潮間帶體驗採蚵，傍晚回到商圈看著夕陽享美食，還能參加縣政府的「三倍購GO」抽大獎，一舉數得，不來王功太可惜。

三倍券 潮間帶 海鮮 鹿港 小吃

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