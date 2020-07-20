快訊

影／南投民宿偷拍事件父子出面 小老闆聲淚俱下致歉

「安徽自淹」救洪災？滁河炸壩、淮河放水, 中國洪水威脅北上

台灣文物守護者陳慶芳冥誕 彰縣府藝文界發表紀念文集

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府補助20萬元給半線文教基金會，合作出版陳慶芳文集。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府補助20萬元給半線文教基金會，合作出版陳慶芳文集。記者簡慧珍／攝影

彰化縣文化局故局長陳慶芳生醉心於調查地方歷史和蒐集文物，在「台灣地政」等刊物合計發表62篇有關人文風土的文章，家裡擺放數以百計的古董和農村用品，去年8月他病逝，文化界人士把他的作品集結成冊，選擇今天他的冥誕日，在彰化縣立圖書館演講廳發表「陳慶芳文集」，並悼念他對地方文史的貢獻。

陳慶芳曾任北斗、員林地政事務所主任、深受彰化縣前縣長翁金珠器重，2002年出任彰化縣文化局，2005年7月退休，結束32年公職生涯。今天陳慶芳文集發表會即是由劉峯松、翁金珠夫婦的財團法人半線文教基金會舉辦，縣長王惠美、藝文界和地政界人士出席，肯定陳慶芳對調查與釐清地方文史的努力。

發表會中，放映陳慶芳生前受訪畫面，他的女兒陳琬青代表出席答謝，王惠美和半線文教基金會劉峯松贈送「陳慶芳文集」給家屬。會後藝文界和地政界人士座談，感懷陳慶芳收集文物，用心保存文化資產的用心。

王惠美說，陳慶芳擔任文化局長期間，凡事親力親為，帶領著文化局同仁共同推動了許多文化建設，例如曾推動「大家來寫村史」，號召地方文史工作者書寫自身、家族和生長的社區的共同記憶；陳慶芳慷慨熱心，捐贈許多珍貴文物給彰化縣地政文物館，退休後仍不減對文物的熱衷，勤跑骨董店、辦展覽、支援文化局各項文物需求，以古物延續對土地的愛戀。

陳慶芳的故居在二林鎮，1985年擔任北斗地政事務所股長，因調整一件土地測量糾紛，認識一名販售古物的人，引起收藏興趣；1991年他結識國史館台灣文獻館長劉峯松並受影響，開始蒐集舊籍圖書。

為感懷陳慶芳，縣政府與半線文教基金會共同出版「陳慶芳文集」，書封由畫家趙宗冠敬題「臺灣民俗文物的守護者」，內容分為「陳慶芳文集」與「陳慶芳紀念文節錄」，收錄他公暇之餘所的作品，包括地政、文化、歷史史料蒐集與研究；紀念文節錄則收錄親朋好友、文藝人士與接觸過他的人，對陳慶芳的印象書寫，期待透過紀念文集，把陳慶芳的和善、寬宏深烙在縣民心中。

彰化縣文化局故局長陳慶芳（左）收藏大量古文物，不吝公開參觀。記者簡慧珍資料照片
彰化縣文化局故局長陳慶芳（左）收藏大量古文物，不吝公開參觀。記者簡慧珍資料照片

文物 文化局

延伸閱讀

田中氣象站啟用 兼防災教育觀光

首座全開放式氣象站啟用 結合氣象觀測與科普教育

開發30多種產品 彰化花壇茉莉花季開幕

影／茉莉花壇韻茶季開幕 陳吉仲及王惠美不忘行銷三倍券

相關新聞

打造台中巨蛋團隊成形！東京巨蛋隈研吾攜手台灣九典

台中巨蛋第二階段評選揭曉，由日本知名建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所，...

疫情衝擊募款 民進黨彰縣黨部要募100份振興券捐家扶

政府發放振興三倍券目前已可以領取使用，各地業者都祭出優惠搶客，社福機構在上半年受新冠肺炎影響，募款不易，民進黨彰化縣黨部...

台灣文物守護者陳慶芳冥誕 彰縣府藝文界發表紀念文集

彰化縣文化局故局長陳慶芳生醉心於調查地方歷史和蒐集文物，在「台灣地政」等刊物合計發表62篇有關人文風土的文章，家裡擺放數...

用路人注意 台74線松竹潭子段施工封閉8小時

交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今晚9時30分起至翌日清晨5時30分止，封閉台74...

中市警今推出「小木偶」線上劇場 完成任務可獲好禮

暑假開始了，如何讓孩子度過一個充實又有趣的暑假呢？台中市政府警察局婦幼警察隊，暑期推出「小紅帽琪琪森林歷險記」線上劇場，...

防治蟲蟻 鹿港保護老建築

鹿港文化資產豐富，但不少遭白蟻破壞，鹿港鎮公所委託廠商進行保存區木構建築白蟻防治，今年初桂花巷藝術村33號黑白書屋工作室...

台商回流投資 中市占全台兩成

經濟部推「投資台灣3大方案」，台中市府搶這波「回鄉熱」，推出各項招商措施，累計至今回流投資案116件、共1801.53億...

台中港特定區土地解編 助招商開發

台中最近指標投資案有華邦電子65億元、惠特科技52億元等，加上OUTLET二期及東區LaLaport150億元雙投資、勤...

13鄉鎮13樂齡 南投縣12年達標

南投縣信義鄉樂齡學習中心近日在羅娜社區活動中心揭牌啟用，完成全縣13鄉鎮「一鄉鎮一樂齡」最後一塊拼圖；但該中心位在2樓，...

風雲社團／趣遊福爾摩莎 推廣登頂休閒

中部有群人喜好山林，呼朋引伴，還成立「知性台灣，趣遊福爾摩莎」社團，彼此交流山林旅遊資訊；大家相揪登山訓練體能，入山聆聽...

中捷綠線年底通車 藍線動起來

規畫施工10年多的台中「捷運綠線」，今年底通車，「捷運藍線」近日也將啟動，台中市政府連日召開3場說明會，但路線調整從民權...

田中氣象站啟用 兼防災教育觀光

彰化縣田中氣象站昨天啟用，這是首座具有教育功能的開放式互動氣象站，建置包含氣象、地震、海象、天文主題的動態及靜態展示設施...

熱門新聞

合歡山變夜市恐毀暗空公園 居民大嘆簡直災難

影／IKEA桃園店出清爆人潮 青埔新店開幕升級

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

遛小孩好去處 桃園大有梯田生態公園今啟用

月收入急凍3分之2 苗栗視障樂團疫情度小月

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。