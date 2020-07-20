台灣文物守護者陳慶芳冥誕 彰縣府藝文界發表紀念文集

彰化縣文化局故局長陳慶芳生醉心於調查地方歷史和蒐集文物，在「台灣地政」等刊物合計發表62篇有關人文風土的文章，家裡擺放數以百計的古董和農村用品，去年8月他病逝，文化界人士把他的作品集結成冊，選擇今天他的冥誕日，在彰化縣立圖書館演講廳發表「陳慶芳文集」，並悼念他對地方文史的貢獻。

陳慶芳曾任北斗、員林地政事務所主任、深受彰化縣前縣長翁金珠器重，2002年出任彰化縣文化局，2005年7月退休，結束32年公職生涯。今天陳慶芳文集發表會即是由劉峯松、翁金珠夫婦的財團法人半線文教基金會舉辦，縣長王惠美、藝文界和地政界人士出席，肯定陳慶芳對調查與釐清地方文史的努力。

發表會中，放映陳慶芳生前受訪畫面，他的女兒陳琬青代表出席答謝，王惠美和半線文教基金會劉峯松贈送「陳慶芳文集」給家屬。會後藝文界和地政界人士座談，感懷陳慶芳收集文物，用心保存文化資產的用心。

王惠美說，陳慶芳擔任文化局長期間，凡事親力親為，帶領著文化局同仁共同推動了許多文化建設，例如曾推動「大家來寫村史」，號召地方文史工作者書寫自身、家族和生長的社區的共同記憶；陳慶芳慷慨熱心，捐贈許多珍貴文物給彰化縣地政文物館，退休後仍不減對文物的熱衷，勤跑骨董店、辦展覽、支援文化局各項文物需求，以古物延續對土地的愛戀。

陳慶芳的故居在二林鎮，1985年擔任北斗地政事務所股長，因調整一件土地測量糾紛，認識一名販售古物的人，引起收藏興趣；1991年他結識國史館台灣文獻館長劉峯松並受影響，開始蒐集舊籍圖書。