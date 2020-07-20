高雅潔淨的山中小白花 欣賞原生蘭花之美

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聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會桃園農改場選出白鶴蘭和長距根節蘭與其雜交後代長距白鶴蘭等3種適合平地溫網室栽培物種，復育推廣為生態景觀花卉外，同時也開發為新興的切花。圖／桃園場提供
農委會桃園農改場選出白鶴蘭和長距根節蘭與其雜交後代長距白鶴蘭等3種適合平地溫網室栽培物種，復育推廣為生態景觀花卉外，同時也開發為新興的切花。圖／桃園場提供

農委會桃園區農業改良場針對台灣原生根節蘭屬物種，進行10餘年的種原蒐集、繁殖、栽培、育種及應用等研究，其中，選出白鶴蘭和長距根節蘭與其雜交後代長距白鶴蘭等3種適合平地溫網室栽培物種，復育推廣為生態景觀花卉外，同時也開發為新興的切花。

桃園場鼓勵民眾外出踏青，避暑賞花，並歡迎有興趣的農企業或農友一同投入花卉繁殖與栽培領域。

桃園場表示，與桃園市風景管理處合作，將白色花系的白鶴蘭和紫色花系的長距白鶴蘭復育栽培於桃園市多個生態景點，包括北橫沿線的小烏來風景區的天空步道角板山行館與大溪後慈湖的肖楠林下，更持續推廣至虎頭山風景區的太陽步道與東眼山國家森林遊樂區。白鶴蘭和長距白鶴蘭花期在夏季6至8月盛開，正是到郊外走走，欣賞台灣原生蘭花之美的好去處。　

桃園場表示，白鶴蘭與長距白鶴蘭花形優美，一朵朵小花依序排列在花梗上，蕊柱與唇瓣構成特殊的人偶造型，戴著由三片花萼與二片花瓣排列成圓形草帽，就像成群小精靈在枝梢上跳舞嬉戲，美麗又特殊。早期常見於台灣低海拔的山林。因自然族群數量少，再加上低海拔山區人為開發利用，現今已很難一睹它們在林蔭下的風采。

桃園場表示，白鶴蘭與長距白鶴蘭為蘭科物種，自然環境下需與蘭菌共生才能發芽。現在亦可利用組織培養技術，建立人工大量繁殖方法。

另外，因其花梗長、實心且直立，切花花期長達2至3週，非常適合發展為切花。自2019年起也在國內切花上市，更進一步成功試銷日本，成功發展為新興的切花。桃園場歡迎對白鶴蘭與長距白鶴蘭的繁殖與栽培有興趣的農企業或農友前來聯繫。

農委會桃園農改場選出白鶴蘭和長距根節蘭與其雜交後代長距白鶴蘭等3種適合平地溫網室栽培物種，復育推廣為生態景觀花卉外，同時也開發為新興的切花。圖／桃園場提供
農委會桃園農改場選出白鶴蘭和長距根節蘭與其雜交後代長距白鶴蘭等3種適合平地溫網室栽培物種，復育推廣為生態景觀花卉外，同時也開發為新興的切花。圖／桃園場提供

天空步道 角板山 森林遊樂區 農委會 賞花

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